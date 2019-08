Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Ingrid Aune, vår kjære venn og partikollega, er død, bare 33 år gammel. Sammen med kjæresten Eivind Olav Kjelbotn Evensen, omkom hun i en båtulykke utenfor Namsos natt til 1. august.

Ingrid var en dyktig politiker med smittende engasjement for politikk og medmennesker. Hun var både ung og erfaren. I 2015 ble hun ordfører i Malvik, trøndelagskommunen med stolte arbeidertradisjoner. Nå stilte hun til gjenvalg. Med kraftfull innsats for å gi omsorgsansatte tryggere liv gjennom hele og faste stillinger, hadde hun allerede blitt et forbilde for Arbeiderpartiets lokalpolitikere over hele landet.

Ingrid var aktivt i AUF fra tenårene av. I 2011 gjorde tilfeldigheter at hun reiste fra Utøya like før terroristen ankom. Hun glemte aldri sine drepte kamerater. I de årlige minnemarkeringene på øya var Ingrid til stede med omsorg og varme. Nå sørger AUF-ere i Trøndelag over tapet av en støttespiller som inspirerte dem politisk, og ikke minst backet opp jentene som var nye i politikken.

I 2012–13 var Ingrid del av den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Hun hadde store kunnskaper om internasjonale spørsmål og var levende opptatt av kampen for nedrustning og internasjonal solidaritet. Dette engasjementet ble ikke skrudd av da hun gikk inn i lokalpolitikken. Slik var ikke Ingrid.

Arbeiderpartiet

Som Malvik-ordfører stilte hun uredd opp på Arendalsuka i fjor og representerte Arbeiderpartiet i en bistandsdebatt mot statsråden. I årets uke skulle hun ikke bare delta i flere debatter om hele, faste stillinger, bærekraftsmålene og nasjonal strategi for IT-sikkerhet.

Nå føler vi på en tomhet, og en stillhet. For var det noe som kjennetegnet mennesket og politikeren Ingrid Aune, var det den positive energien, tøffheten, engasjementet og den utadvendte personligheten. Ingen var mer levende enn Ingrid. Nå er hun død. Familien og en stor vennekrets over hele landet har mistet et varmt medmenneske. Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter. En kjær partikamerat har gått bort så altfor tidlig.

Tankene går nå til foreldrene Bjørg og Kjell, og søsknene Mari og Jostein, idet vi lyser fred over Ingrid Aunes gode minne.

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiets leder