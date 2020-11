Ole Kristofer Ree

Av Gunnar Dalby og Per Chr. Lindman

Nekrolog

17. nov. 2020

Vår gode venn Ole døde 9. oktober. Han ble født 29. april 1943 og vokste opp på Hedmarken før familien flyttet til Oslo.

Vi møtte Ole på NTH og var aktive i driften av Studentersamfundet. Etter NTH tok Ole økonomiutdannelse på BI. Han startet sin yrkeskarriere hos Gustav A. Ring som eksportkonsulent. Senere arbeidet han i ledelsen av Simonsen Radio, som var den første norske mobiltelefonprodusenten. Oles erfaring fra teknologibedrifter og salgsorganisasjoner førte til at han ble en drivkraft som rådgiver for norske bedrifter og organisasjoner. Hans kunnskaper ble høyt verdsatt og bidro til økt konkurranse og lønnsomhet i de bedrifter han betjente.

På Høn i Asker skapte Ole og Veslemøy et deilig hjem som ble et samlingspunkt for familie og venner. Ole elsket seiling og var deleier i en Colin Archer-skøyte. Hans store drøm ble oppfylt da han fikk seile med sin sønn Kristofer fra Fiji til New Zealand i en yacht.

Alvekilen på Tromøya var en vesentlig del av Oles oppvekst og fritid. Hver sommer var han der sammen med familien. Vi venner hadde også gleden av å få dele hans paradis. Helt til de siste ukene var han engasjert i videre utbygging av hytta. Portugal, nærmere bestemt Cascais, ble senere et viktig element i Oles og Veslemøys liv. Der ble et gammelt hus, med Oles store pågangsmot, utviklet til en ferieperle. Ole ble også en engasjert formann i Den norske klubben i Portugal.

Ole var en «doer» som likte å få ting gjort, og han hadde alltid blikket rettet fremover. Han var en entusiast – som også motiverte andre. Han stilte alltid opp for sine venner, og vennekretsen var stor. Vi er takknemlige for et langt og trofast vennskap.

Ole elsket familien sin, og i denne vanskelige tiden går våre tanker til Veslemøy, Suzana, Kristofer og alle barnebarna, som har mistet sin kjæreste klippe.