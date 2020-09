Nekrolog: Ragnar Østrem

Av Tor E. Arnesen, Tore-Wiggo Sørensen og Tor Petter Gulbrandsen

Nå nettopp

Ragnar Østrem døde 19. september, 91 år gammel.

Ragnar var en nestor i norsk personaladministrasjon/HR gjennom mer enn 30 år. Han var en veiviser i satsingen på de ansattes kompetanseutvikling. Han så samarbeid i arbeidslivet som en riktig og fruktbar strategi – langt forut for sin tid.

Etter å ha blitt cand.jur. ved Universitetet i Oslo var han dommerfullmektig. Men det var i A/S Norske Shell han hadde sin karriere fra 1959. Etter noen år i juridisk avdeling gikk han over til personalavdelingen. Han ble snart personaldirektør – en stilling han hadde til nådd pensjonsalder i 1989. «Mennesket i bedriften» ble i Ragnars tid et slagord for Norske Shell både eksternt og internt. I to perioder arbeidet han ved Shell-gruppens hovedkontor i London.

To ganger var han styreleder i Norsk Institutt for Personaladministrasjon. En av hans store styrker var å bygge tunge faglige nettverk, også utover landets grenser. Slik tilførte han HR-miljøet i Norge verdifulle impulser. Han var en av de første som fikk «Jobbgledeprisen». Ragnar var uredd faglig og i debatter, sjarmerende fri for unødvendig autoritetsrespekt. Han fikk med seg flinke folk til å gjennomføre sine ideer.

Ragnar var et sentralt medlem i Brubakken-utvalget, som fremla rapporten «Videreutvikling av Bedriftsdemokratiet», NOU 1985:1. Denne ble toneangivende for partssamarbeidet i norsk arbeidsliv, og Ragnar nøt bred tillit, også fra arbeidstagersiden. Han skrev flere fremtidsrettede fagartikler og var medredaktør av to fagbøker. Han etablerte regionale lederutviklingsprogrammer på Vestlandet og var sentral i en stiftelse som samlet norske toppledere til fagkonferanser. For sin innsats for norsk personaladministrasjon og lederutvikling mottok han i 2000 Kongens fortjenstmedalje i gull.

Våre tanker går til familien.