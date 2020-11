Kristen Grieg Bjerke

Nekrolog

Nå nettopp

Av Margrethe C. Stang og Ola H. Fjeldheim, Fortidsminneforeningen

5. november gikk Kristen Grieg Bjerke bort etter kort tids sykeleie, 78 år gammel. Norsk kulturminnevern har mistet en av sine mest kraftfulle personligheter.

Kristen ble arkitekt ved AHO i 1969. Derfra gikk ferden til Edinburgh og byplanleggerutdannelse. Han arbeidet som arkitekt i Skottland og Norge og var en periode overarkitekt og plansjef i Ski kommune.

Kristen bygget opp museet ved Fetsund lenser på 90-tallet. Han og kona Karen bodde rett ved lensene, stekte vafler og gjeddekaker og jobbet sammen med lokale ildsjeler. Museet ble en av de mest særpregede attraksjonene på Østlandet. I samme periode ledet han Oslo-Akershus-avdelingen av Fortidsminneforeningen.

I 1998 ble han foreningens generalsekretær. Han var en tydelig daglig leder som sikret plass i offentligheten. Han var en dugnadsleder som aldri var redd for å ta i et tak, og han la mye arbeid i planleggingen av besøkssenteret ved Borgund stavkirke. Kristen var sentral i arbeidet med å få etablert Kulturminnefondet i 2002 og var dessuten styreleder i Nordic World Heritage Foundation og direktør for Nasjonale Festningsverk.

Kristen var medlem av Fortidsminneforeningens hovedstyre fra 2015 til 2019. Det ble raskt klart at han ikke var noen sjuende far i huset. Med sitt varme vesen, finstemte rolleforståelse og skarpe blikk for detaljer var det et privilegium å sitte ved styrebordet med ham. Han var en pådriver. Kristen ble i 2019 hedret med Urnesmedaljen, foreningens høyeste utmerkelse.

Kristen hvilte på ingen måte på sine laurbær. Til det siste var han engasjert i Sandefjord lokallag. For ham var ikke kulturminnevern en karrierevei, men en levemåte. Han hadde sterk glød og lojalitet til kulturvernet generelt og Fortidsminneforeningen spesielt. Han etterlater seg et stort savn. Vi lyser fred over Kristens minne.

Av Arnstein Friling, Knut B. Helgetveit, Øivind Heier, på vegne av vennene i «RT-41»

Kristen gikk ut av vår tid 5. november. Han fikk leve 78 aktive år, men det skulle vært flere. Vår gode venn gjennom flere årtier var et sjeldent menneske med en usedvanlig appetitt på livets ulike, faglige og intellektuelle utfordringer.

Han vokste opp på Røa og ble arkitekt og byplanlegger. Han ble engasjert i utviklingen av Ski kommune og hadde praksis i Platou Arkitekter. Imens hadde han truffet sin Karen, som ble hans livsledsager i 55 år. Sammen fikk de tre flotte barn og åtte barnebarn. Han var med å starte Arkiforum, et dynamisk arkitektfirma som vant mange store konkurranser. Han ble museumsbestyrer for Fet lensemuseum, hvor Karen drev sin vevskole.

Kristens neste arena ble Fortidsminneforeningen, hvor han var generalsekretær i mange år. Der fikk han full uttelling for både utdannelse, praksis og hjertesaker. Han hadde vel tenkt å pensjonere seg, men så fikk han tilbud om å lede arbeidet med å selge en del av Forsvarets anlegg.

Utspringet for vårt vennskap var foreningen Round Table, som vi kunne være medlemmer av til fylte 40 år. 12 av oss hadde imidlertid funnet hverandre på så mange interessefelt at vi bestemte oss for å fortsette vår møtevirksomhet. Kristens aktive deltagelse, engasjement og ikke minst hans utrolige breddekunnskap var alltid viktig input i våre diskusjoner. Med all sin kunnskap og erfaring var Kristen aldri påtrengende, men holdt seg heller litt i bakgrunnen.

Vi reiste på flere spennende utenlandsturer. Kristens interesse og kunnskap om det maritime, natur og vår by tok oss på spennende ekskursjoner som sveiset oss sammen på en spesiell måte.

Kristen var til stede! Aldri dømmende, men med en gentlemans toleranse og dannelse. En høvding! Nå er høvdingen borte, og hans store familie og venneflokk sørger.