Nekrolog: Gudrun Waadeland

Av Bent Kvalvik

Gudrun Waadeland og Svein Erik Brodal spiller kong Oscar II og dronning Sophie på Akershus i 2004. Foto: olav hasselknippe

Skuespiller og teatersjef Gudrun Waadeland døde 8. oktober, 83 år gammel.

Alt som 9-åring var hun en av vinnerne i NRKs talentkonkurranse. Åtte år senere ble hun premiert i Filmjournalens talentkonkurranse og filmdebuterte i Arne Skouens Det brenner i natt (1955).

Oslo, 1954. "Ni nye filmansikter." Denne buketten av nye, unge talenter i norsk film hilser velkommen til høstens filmsesong. Gudrun Waadeland til venstre. De andre er Anita Thallaug og Grete Nordrå bak. Foran: Karin Hox og Vigdis Røising. Foto: Sverre A. Børretzen

Etter Statens Teaterskole ble hun en av pionérskuespillerne i det nyopprettede Fjernsynsteatret. Her kom hun til å spille blant annet i Ungen, Den store barnedåpen og Stormen. Hun utvidet repertoaret med store musikaloppgaver i Stopp verden jeg vil av, Annie Get Your Gun og The King and I. På Det Norske Teatrets sidescene Bikuben orienterte hun seg mot ny og norsk dramatikk, både som skuespiller og instruktør.

Fra 1969 var hun ved Riksteatret, også som kunstnerisk konsulent. Hun spilte klassiske roller som Hedda Gabler og Frøken Julie, men regisserte og produserte også, blant annet egenskrevne barneforestillinger. Ny, norsk dramatikk og barneteater ble merkesaker da hun overtok som Riksteatrets sjef i 1975, en stilling hun besatt i tolv år. Hun sto for et rikholdig repertoar og spilte selv en rekke Ibsen-roller, fremfor alt tittelrollen i Fru Inger til Østråt, en forestilling som ble gjenopptatt over flere sesonger.

Interessen for norsk historie inspirerte henne også til nye sceneprosjekter som leder for Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur. Hun laget flere historiske spill og arrangerte nordiske samproduksjoner av teaterklassikere. I senere år hadde hun og ektemannen Svein Erik Brodal sitt eget salongteater der de fremførte tomannsversjoner av ibsenstykker.

Hun fikk Kongens fortjenstmedalje i gull og var ridder av 1. klasse av den svenske Nordstjärnorden. Med sin store arbeidskapasitet og allsidige begavelse gjorde Gudrun Waadeland en stor innsats for norsk kulturliv. Vi skal verne om hennes minne.

Middelalderspillet "Margareta - et dronningliv" spilles på Akershus Festning i 1997. Med Svein Erik Brodal som Albrecht av Mecklenburg, Gudrun Waadeland som Margretha og Knut Risan som Drosten. Foto: Rolf M. Aagaard / uncomp