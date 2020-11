Inge Romslo

Av Tove og Sverre Erik Jebens

Nekrolog

Nå nettopp

Inge Romslo er død, 82 år gammel. Inge var en inspirerende, intelligent og energirik mann med et stort engasjement og et stort hjerte.

Inge vokste opp på Romslo ved Bergen og startet sin legekarriere i Bergen. Etter noen år kom han til Trondheim som overlege og professor dr.med. på Regionsykehuset i Trondheim, hvor han senere ble sykehusdirektør. I en periode var han helse- og sosialdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Etter at staten overtok driften av sykehusene, fikk han en ledende stilling i Helse Midt-Norge. Han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2010.

Inge har ikke bare vært medisiner, men også en god ektefelle og familiefar. For oss har han vært en fantastisk venn. Inge og hans Signy flyttet til Tyholt høsten 1985 og ble noen av våre nærmeste naboer. Vi fikk tidlig et godt vennskap med begge, et vennskap som har vokst seg sterkere og sterkere. Vi har hatt utallige besøk hos hverandre, både med middag og kaffestunder. De siste 20 år har vi feiret nyttårsaften sammen. Alle besøk og samvær har vært fylt med mye moro og glede.

Inge hadde betydelig boklig interesse. Det var knapt en bok han ikke hadde lest. Han var nysgjerrig og allvitende med stor kunnskap innenfor en lang rekke områder. Inge var også en god lytter, alltid interessert i andre temaer enn sine egne og i andre personer. Han var også en hageentusiast. Den innholdsrike hagen stelte han til siste stund. Hagen er en oase med en blomsterflora som alltid fri for ugress.

Det er med stor takknemlighet vi tenker tilbake på de mange gode samtalene og det usedvanlige gode samholdet gjennom mer enn 30 år. Vi vil minnes Inges lune humor og medmenneskelighet og alle gode opplevelser.

Takk for et godt vennskap som vi vil savne sterkt.

Våre varme tanker går til Signy og deres barn og barnebarn.