Nekrolog: Tore Berg

Av Lars Andreas Knudsen

Tore Berg ble født i oktober 1937. 83 år senere tok livet slutt. Langvarig parkinson med komplikasjoner ble til slutt for sterkt for denne kraftige pluggen av en mann.

I løpet av livet var han reklamebyråmann, avismann, ektemann og far, hyttemann, alpinist, seiler & båtmann, korsanger og gladjazzentusiast og sist, men ikke minst, leder for annonseavdelingen i VG. For meg ble han den ideelle oppdragsgiveren. I løpet av et langt og godt samarbeid laget vi blant annet VG-konkurransen, flere prisvinnende kampanjer og vi startet å bearbeide det engelske markedet. Vårt lange samarbeid gjorde at Tore ikke bare ble oppdragsgiver, han ble min venn.

Det var gode tider før årtusenskiftet. VGs opplag steg, og annonsemengden økte. Det ble mye bra reklame og mye moro. VG sponset mye kultur på den tiden, og jeg fikk være med på mye. Tore og jeg ble søkkvåte sammen på utendørsforestillingen av Peer Gynt på Gålå. Vi satt ved siden av hverandre på riverdance-forestilling i London, der jeg måtte vekke ham før snorkingen hans tok overhånd. Vi var sammen på et av Oslos beste etablissementer da Tore bestemte at vi måtte ha tre omganger av hvileretten, en akevitt-sorbet. Sånn var Tore. God på fag og god på fest.

Pensjonisttiden ble ikke god for Tore. I stedet for å lære barnebarn slalåm og tilbringe kvalitetstid på hytta, ble årene preget av behandlinger og sykehusopphold. Men Tore klarte å gå turer med meg på Snarøya, der han bodde i mesteparten av sitt liv med sin kjære Åse og sine barn.

Sist vi snakket sammen på telefonen, for et par-tre uker siden, ble vi enige om at han skulle ringe når han følte seg klar for en ny tur. Den turen ble aldri noe av. 25. oktober dro Tore på en annen og annerledes tur.

Takk for følget, Tore!