Nekrologer: Finn Rime

Finn Rime døde 12. september, 93 år gammel. Han etablerte advokatvirksomheten som skulle bli til Rime Advokatfirma i 1965, og var selv en partner i firmaet frem til han fylte 80 år. Han startet sitt liv på barnehjem, men åtte år gammel fikk han bo på Veslestrand gård på Fagernes i Valdres. Hele livet møtte han mennesker som ga ham det han ikke fikk fra sine egne foreldre: mye kjærlighet, støtte og hjelp.

Livets skjøre start og tøffe virkelighet gjorde nok noe med Finn. Han ble vant til å kjempe for seg selv, men lærte også betydningen av å kjempe for andre. Han var en tøff motstander og advokat, men hadde alltid et varmt hjerte, og særlig der nøden var størst. Konkursskyldnere fikk ofte tilbud om mat og drikke før de måtte svare på bostyrers spørsmål. Han lærte oss at det er rom for medmenneskelighet også i en verden som er opptatt av eiendeler og gjeld.

Da firmaet på Finns eldre dager vokste, og vi ble flere, viste han stor klokskap. Han avsluttet sitt virke som advokat på en verdig og god måte, og bidro deretter i mange år som mentor for oss alle. Som 85-åring spilte han squash med fullmektigene, og så lenge ballen kom hans vei fikk han returnert gode slag.

Vi vil alltid se Finn som et forbilde, og sørger over hans bortgang. Våre tanker går til Randi og hans øvrige familie, som har mistet et kjært familiemedlem og et godt menneske.