Nekrolog: Ragnar Navestad

Av John Andresen, Solvår Olsen og Oskar Engevold

Den koselige bruktbokhandleren på Sagene døde 22. august, 73 år gammel.

Ragnar overtok antikvariatet på Sagene tidlig på totusentallet og har drevet den trofast helt frem til helsen begynte å svikte tidlig i år.

Butikken til Ragnar har vært et verdifullt bidrag til vårt trivelige nabolag. Han ble en institusjon som vi satte stor pris på. Det viser oss alle hvor viktig de små butikkene er for byen vår. For oss som bor på Sagene, ble han en venn, en som alltid hadde tid til en prat og som var på hils med alle.

Folk kom langveisfra for å lete etter bokskatter i butikkens tusentalls gamle bruktbøker, blader, DVD-plater og tegneserier. Små barn ville helst ha Donald-blader. De voksne var interessert i bøkene med krigshistorie, biografier eller Hvem Hva Hvor i forskjellige årganger. Populært var også bøker om selvutvikling og mat. Noen kunne lete i timevis.

I den lille butikken var det alltid stappfullt med bøker fra gulv til tak. Kundene måtte rygge om en annen ville komme forbi. For utenforstående virket det som det totale kaos i de mange bokhyllene, men Ragnar hadde full oversikt over hvor det meste sto. Han hadde sitt eget system som bare han kunne.

På varme sommerdager tok han seg god tid til å sitte mye utenfor butikken og nyte livet. Og de fleste som gikk forbi nikket, hilste og vinket til ham. Eller de slo seg ned og fikk en kopp kaffe. Han ble et samlingspunkt for mange og var en «kjendis» i bydelen vår. En bra mann, som vi sier.

Ragnar hadde alltid tid til en prat om bøker og livet. Men spesielt glad ble han når noen ville snakke om favorittlaget Tottenham. Drømmen var hele tiden en tur til England for å se fotballaget i aksjon.

Det blir stillere her på Sagene. Barna og barnebarna til Ragnar kan i sorgen glede seg over en far og bestefar som har betydd mye for mange.