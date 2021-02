Trolig den som har formidlet salg av flest hoteller i Norge

Hans første store transaksjon i 1994 var å selge Storosenteret til Thon.

Vi vil savne en god venn og nabo, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Nekrolog

Nå nettopp

Av Kirsten Marie og Egil Garder

Det var med stor sorg og meget uventet at vi fikk den triste melding at vår kjære venn Kristian Leer Salvesen (født 1952) døde brått og uventet 13. januar i år. Han etterlater seg et stort savn og tomrom.