Nekrolog: Ola Røsholt

Av Beate Svenningsen, på vegne av venner i Studentersamfundet

Ola vil bli husket for smilet og latteren. Han hadde tålmodighet til å småprate med enhver. Han var en god venn.

Ola var aktiv i Det Norske Studentersamfund i mange flere år enn han studerte, og han studerte ganske lenge. Senere ble han overingeniør i Statsbygg, og med ansvar for både atomreaktorer og fengsler.

Ola traff Grethe på tappekurs for den nystartede Filologisk forening. Etter en tid med beiling ble det klaff. Deretter ble de to til ett i så stor grad at de ble omtalt som Olagrethe. Kjærligheten de to hadde, var lett å se for alle. Sammen har de fått to fine barn og laget en solid familie.

Ola ble sjelden sint, men han likte orden i sysakene. Han ledet rolig Studentersamfundets representantskap i turbulente tider. Han hadde et godt blikk for mennesker og var der om noen hadde det tungt eller trengte hjelp med noe. Ola gjorde andre sterke.

Organisasjonslivet trenger mennesker som ikke søker egen forfremmelse, men heller rydder etter nachspielet, henger opp plakatene, selger billettene og deler ut løpesedlene en tidlig morgen. Som holder humøret oppe, og som få de nye til å føle seg velkommen. Ola og Grethe visste at det blir ikke noe gøy hvis ingen gidder å gjøre det som er kjedelig. Ola var limet i vår forening.

Ola hadde mye pågangsmot og mange ideer. Han var en begeistret deltager på alle festene, og en ivrig sanger i det atonale mannskor. Han husket hvilke medaljer som var fra når og hvordan tingene skulle være. Han representerte kontinuitet. Han sto gjerne livvakt for Hans Majestet Grisen og tok seg flott ut i snibel med dekorasjoner fra flere studentordener.

Ola søkte gleden og tok vare på flokken sin. Vi er heldige som har fått slå følge med Ola på veien. Nå er vi uendelig triste, for vår venn som ikke er mer.

Ola døde av ALS 29. september, 53 år gammel.