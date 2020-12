Pål Eriksen

Nekrolog

Nå nettopp

Pål Eriksens gikk bort 12. desember. Han var født 22. desember i 1973. For nære kolleger i Bydel Bjerke var han best kjent som Eriksen.

Pål ble ansatt på Løren skolefritidsordning i Bydel Bjerke i 1997 og fikk raskt stillingen som SFO-leder. Han var barnas fremste ambassadør, med ambisjon om å gi barn og unge en trygg, magisk og omsorgsfull oppvekst. Sammen med de øvrige ansatte skapte han en lekende og kreativ SFO. Han involverte foreldre og sikret felles innsats for unike barndomsminner. Pål og kolleger skrev boken Aldri et år uten, om den årlige Hudøyturen Pål startet for Løren-barna i 1999.

I 2006 fikk Pål ansvar for å lede og utvikle Kulturhuset PåBanen. Han grunnla Nysirkus Bjerke som i dag er en fremtredende møteplass for nyskapende aktiviteter, kunstneriske uttrykk og kreativt kaos.

Pål glemte aldri et barn. Han engasjerte seg for at barn og ungdoms stemmer og potensial ble sett og hørt. Nysirkus Bjerke ble en katalysator. Et stort antall barn og ungdom fra Bydel Bjerke er i dag kunstnerisk utøvende, eller i arbeid på scener og kulturinstitusjoner i Norge og verden rundt.

Påls enestående engasjement for barn og ungdom ble aldri påvirket av sykdommen han fikk påvist i 2010. Han avsluttet sitt arbeid i Bydel Bjerke med samarbeidsprosjektet «Sammen», for unge, enslige, mindreårige flyktninger i 2019. Det ble uvurderlig for deltagerne og en inspirasjon for andre kommuner i Norge.

Det Pål fikk ansvar for, ble alltid en suksess. Da han ble kåret til årets navn i Akers Avis Groruddalen i 2010 var det på initiativ fra barn og ungdom selv.

Vi er mange som har mye å takke Eriksen for. Mest av alt fordi han ga hele sitt hjerte for en god barndom i bydelen. Pål Eriksen vil bli dypt savnet.