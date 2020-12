Ivar Asheim

Nekrolog

Nå nettopp

Professor Ivar Asheim døde 11. desember, 93 år gammel. En svært dyktig og innflytelsesrik norsk teolog er gått bort.

Asheim vokste opp på en folkehøyskole i Valdres, hvor kirkelig tradisjon og kulturåpenhet preget miljøet. Denne kombinasjonen gjennomsyret hele hans livsgjerning. Etter teologisk grunnutdanning ved Det teologiske Menighetsfakultet (MF) ble han stipendiat ved fakultetet. I 1962 disputerte han for den teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo på en avhandling om Martin Luthers syn på forholdet mellom teologi og pedagogikk. Asheim ble deretter dosent og fra 1970 professor i religionspedagogikk ved MF. I årene 1965–70 var han direktør ved Det lutherske verdensforbunds teologiske avdeling i Genève.

Asheim har profilert religionspedagogikk som en selvstendig teologisk og akademisk disiplin. Han ble banebrytende på dette området både nasjonalt og internasjonalt.

I 1979 ble Asheim professor i etikk. Som etiker vektla han bibeltekstene som kilde til innsikt, behovet for bred kunnskap om virkeligheten og forståelse for hva tro og livssyn har å si for etiske vurderinger. I tillegg tok Asheim på seg en rekke kirkelige oppgaver.

Hans brede faglige orientering, analytiske evner og vilje til å belyse sentrale problemstillinger i nåtiden gjorde ham til en ener i norsk teologi og kirkeliv. Asheim var medlem av Det Norske Videnskapsakademi og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Vi som har vært hans nære kolleger, lærte å verdsette ham som en vennlig, idérik og konstruktiv medarbeider. Han forente saklig tyngde, tverrfaglig innsikt og kirkelig forankring.

Våre tanker går til hans kone Tora og sønnene Nils Henrik og Håkon Fredrik med familier. Vi lyser fred over Ivar Asheims gode minne.