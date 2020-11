– En kunstner som alltid var i utvikling

Av Øivind Storm Bjerke, Tore Flesjø og Ellen K. Willas

Gunnar Mjaugedal

Nekrolog

Steinar Christensen, født i 1946, døde 22. november. Norge har mistet en kunstner som alltid var i utvikling, en raus og storsinnet mann som bød på mange overraskelser i sitt uforutsigbare kunstnerskap.

Han studerte ved Vestlandets kunstakademi og debuterte i 1972 med sveisede skulpturer. De vakte oppsikt og markerte et radikalt brudd med alt man tidligere hadde sett av figurativ skulptur i Norge. Fra første stund sydet kunsten av en voldsom energi og intensitet, som preget hele mannen og som aldri slapp taket. I hele sitt senere livsverk beveget han seg lekende og fritt mellom ulike medier: performance, arbeid med lyd og musikk, enorme installasjoner og objekter. De siste årene uttrykte han seg hovedsakelig gjennom fotografiet. Det er kunst som kommenterte tidens store spørsmål knyttet til menneskets plass i naturen – i et rikt symbolspråk ladet med ironi, vidd og poesi. Hans arbeider tar for seg både paradoksale konstellasjoner og eksistensielle situasjoner. De vil bli stående igjen som et varsel om den globale situasjonen.