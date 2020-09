Nekrolog: Synnøve Strigen

Av Bent Kvalvik

Skuespillerinnen Synnøve Strigen døde 1. august, 86 år gammel.

Telemarksjenta kom opprinnelig fra Ulefoss. Sine første skritt på de skrå bredder tok hun som statist i en oppsetning av La Bohème på Det Norske Teatrets scene i 1955. Hun ble lagt merke til, og året etter fikk hun filmdebutere i Edith Carlmars Bedre enn sitt rykte. Hun overtok en liten rolle i Under treet ligg øksa på Riksteatret og seilte inn på Statens Teaterskole påfølgende høst.

Allerede i elevtiden fikk hun sensasjonelt nok tittelrollen i den svenske filmatiseringen av Synnøve Solbakken i 1957. Dette ga henne en akutt kjendisstatus, og hun fikk samme året rollen som Sonja i Reisen til julestjernen på Nationaltheatret.

Ferdig fra teaterskolen debuterte hun som Viola i Helligtrekongersaften på Trøndelag Teater. Etter dette ble det blant annet revyoppgaver på Edderkoppen, noen sesonger som dukkespiller på Oslo Nye og nye engasjementer ved Riksteatret og Trøndelag Teater. På film så man henne blant annet i Operasjon Løvsprett og Olsenbanden.

Etter å ha slått igjennom i staute, urnorske roller som Synnøve og Sonja var hun på et vis etablert som type, og det var slik sett typisk at hun kom til å spille roller som Ingeborg i Hu Dagmar, Anna i Storken, Mette i Kierlighed uden Strømper og Ingrid og Den grønnkledde i Peer Gynt. Den siste spilte hun på Sogn og Fjordane Teater i 1986.

Hennes siste teateroppgave var lyrikk-kabareten Aslaug Vaa 100 år på Teater Ibsen i 1989, som hun gjestet med i Oslo året etter.

En skuespillerkarriere strukket over fem tiår kan innebære mye minneverdig, men det var likevel Synnøve-rollen Synnøve hovedsakelig blir husket for. Hun fikk fanmail med spørsmål om signerte bilder helt til for ganske få år siden.