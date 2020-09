Nekrolog: Dag Pedersen

Av Inge D. Hanssen og Harald Stanghelle

Nekrolog

Dag Pedersen døde etter kort tids sykdom 16. august, 81 år gammel. En journalistikkens gentleman er gått bort.

Dag kom til Aftenposten i 1965, og til glede for leserne ble han værende til han gikk av med pensjon i 2001. I en årrekke var han krimjournalist og rettsreporter. Han ledet krimavdelingen og avsluttet med seks år som featurejournalist.

Den kunnskapsrike og vennekjære sørlendingen fikk brukt mye av seg selv i journalistikken. Han hadde en skarp observasjonsevne og et skjevt blikk. Sansen for både historie og historier var stor. Det samme var gleden over det kollegiale vennskapet.

Som en stilsikker rettsreferent mestret han kunsten å komprimere mange timers forhandlinger til presise rapporter. Han behersket det formatets tyranni vi journalister har hengende over oss. Og han gjorde det med bravur og med en dyp forståelse for dramaet som utfolder seg i en straffesak.

Han dekket Nesset-saken, spionsaken mot Arne Treholt og en rekke andre store straffesaker. Han hadde tillit hos leserne og hos aktørene. Og han hadde tillit fra avisens redaktører. Det sier sitt at det var Dag Pedersen som fikk i oppdrag å dekke straffesaken da Aftenpostens viktigste eier ble tiltalt og dømt. En mer krevende jobb enn å dekke en straffesak mot sin egen arbeidsgiver finnes knapt. Men Dag kom fra det – både faglig og etisk – og ble hedret for jobben.

Som featurejournalist kom både hans stilsikre form og språklige lekelyst til sin rett. Han skildret det sørlandske krabbefiske og ledet leseren gjennom hele prosessen med fangst, koking og forberedelse til måltidet før han avsluttet med: «Og bordet var festlig pyntet med hele hvitvin.»

Som Dags venner vet vi hvor mye han har betydd for oss. Vi kommer til savne kunnskapene, røverhistoriene og latteren. Men det største tapet har døtrene Kristin og Berna lidd. Våre tanker er hos dem.