Nekrolog: May Bredesen Nornes

May er død. Det skjedde 24. juni 2018, hun ble 78 år gammel.

Vi var 120 som begynte å studere medisin i Oslo i 1960. Fra første stund var May midtpunktet i det faglige så vel som på fest. Hun var vakker, sexy, lynende intelligent, breddfull av sjarm og livslyst, original i tanker og språk. Den ene dagen elegant, den andre dagen rufsete. Moren sendte svære elgsteker fra Flisa, og May sørget for «røde viner og slemme plater» i sin eventyrlig innredede leilighet. Alle visste hvem May var, og alle elsket henne! Hun spesialiserte seg i øyesykdommer og kombinerte klinikk med forskning. I 18 år var hun gift med sin første mann og bodde med ham på en fabelaktig eiendom på Malmøya.

Mays store sorg var at hun ikke fikk barn. Den fortvilelsen bidro sannsynligvis til at hun ble kronisk syk, la forskningen på hyllen og forlot ekteskapet og det akademiske miljøet i Oslo. Hun valgte å holde seg unna når vi kullvenninner inviterte til fest.

Hun bosatte seg på Finnskogen med samboer og etablerte seg som øyelege på Flisa. Etter hvert ble de administrative pliktene som følger med en solopraksis for tyngende. På en av sine mange reiser til eksotiske mål traff hun antropologen Trond i Marokko. Han ble en nær familievenn så vel av May som av mor Karen og samboer Johan. Da foreldrene døde, følte May at intet bandt henne til Flisa. De siste 15 årene leide hun et hus på den lille øya Gjerdinga utenfor Kolvereid, der Trond drev med villsauer. Hun levde i nær kontakt med dyrene og den ville naturen, når hun og Trond ikke foretok begivenhetsrike reiser. På Gjerdinga var May en dame som ble satt stor pris på!

Sankthansaften skulle det være rekefest, men May følte seg ikke vel. Raskt ble hun svært dårlig, ble fraktet i ambulanse til fastlandet og døde etter få timer. Hun ble begravet på Kolvereid. Vi er mange som har savnet May lenge! Nå er punktum satt for et fargerikt og turbulent liv, med mye glede og mye savn. Trond og undertegnede hadde en minnestund for May på hennes fødselsdag, 24. oktober. Ingen av oss mange som en gang sto May nær, vil noensinne glemme henne.