Av Calina Pandele Yttredal og Kristin Lindberg

Med stor sorg mottok vi beskjeden om at vår gode venninne og kunstnerkollega Aase Gulbrandsen er gått bort. Hun ble født i 1927 og døde på Oppsalhjemmet 11. april.

Aase bestemte seg sent for å bli kunstner, det var et modig og nødvendig valg for henne etter år som sekretær i Brasil og Afrika. Debututstillingen i Kunstnerforbundet 1970 viste en usedvanlig følsom og egenartet kunstner. Hun har flere offentlige utsmykninger og en rekke offentlige innkjøp.

Praktboken Så merkelig, som ble gitt ut i 2007, dokumenterer et fyrverkeri av et kunstnerliv gjennom tekst og bilder. Boken ble lansert i anledning Aases 80-årsdag, samtidig med hennes separatutstilling i Tegnerforbundet. Å foreta et utvalg av en så omfattende kunstnerisk produksjon virket som en nærmest umulig oppgave. Vi var vitner til vurderinger og kompromissløse valg, «blod, kull, tårer» som Aase uttrykte det.

Hun var så dedikert, selv når hun skulle kjøpe melk, hadde hun med seg tegnesaker.

Samtidig fulgte hun kollegers utstillinger, debatter omkring nye signalbygg eller oppdagelsen av en ny planet. På et spørsmål om hva lykke var, svarte hun: «Jo, det er enklere enn du tror! Lykken er å høre fuglene synge, kjenne lukten av syriner, være til stede.» Som da hun kom rett fra et opphold på Citè i Paris til gården Søndre Green for å tegne hønene hun elsket.

I likhet med andre kvinnelige kunstnere hadde hun fortjent en større anerkjennelse. Vi ønsker å hedre Aase sammen, Calina etter et unikt vennskap i over 40 år og Kristin som en god venn og kollega.

Aase var beskjeden, samtidig en selvbevisst kunstner som visste hvem hun var. Takk, kjære Aase, for alt du har gitt oss. Det er vanskelig å forestille seg en verden uten deg. En stor kunstner har gått bort. Din kompromissløse intensitet inspirerer oss.

Privat

Av Anne Sofie Norberg-Schulz og Ove Klykken

Hun forente intellekt med den ytterst følsomhet og var stadig undrende: «Åh, så rart», kunne hun si.

Aase var opptatt av at kvinner skulle ha et yrkesliv å skilte med; hun begynte sin karriere som skattet sekretær for skipsreder Wilhelmsen. Det bar verden rundt i flere tiår. Han skjønte etter hvert at hun bar på drømmer og lengsler. Nye horisonter trakk, og han begunstiget henne med en større gave som muliggjorde oppdagelsesferder i et nytt landskap. Men i alle år var hun å se med stenografiblokken sin, nedtegnende inntrykk og innfall, kanskje som en slags form for trofasthet mot sin velgjører.

I en alder av flerogførti år, uten utdannelse og nesten uten erfaring, trådte hun inn i dette nye landskapet, kunsten. Det utviklet seg til en omfattende produksjon både innen maleri, blyant/kull og pastell og med utstillinger både hjemme og ute. Hun hadde atelierer flere steder, hjemme, på Frysja og i Lommedalen. Hun ble også tildelt atelierplass i Paris og i Rådhuset i Oslo.

Aase forble alene store deler av livet, trofast mot sitt brennende kall. Men hun hadde sin venneskare, særlig fra Marienlyst i Oslo. Der vokste hun opp, og der ble hun gammel. I noen år hadde hun to små fugler, i et ofte åpent bur, zebrafinkene Slabbedasken og Slasken. De skulle jeg mang en gang synge for.

På nittiårsdagen fylte et tyvetalls gamle venner, særlig venninder, noen skrøpelige, den ørlille sykehjemsleiligheten til trengsel. Betjeningen kom med kaffe og småkaker. Aase satt på sengekanten, småpratet og var lykkelig. Hun var redusert, men kjente igjen alle.

Hun døde i korona. En pleierske satt lenge ved hennes side og holdt henne i hånden. Hun pustet stadig langsommere, til hun sluttet å puste. Hun har bestemt at når anledningen byr seg skal det holdes en sammenkomst for vennene. Da skal vi minnes henne og ha det festlig.

Morten Brun

Av Siri Blakstad og Mai-Bente Bonnevie

Billedkunstneren Aase Gulbrandsen døde 11. mars, 93 år gammel.

Hun vokste opp som enebarn i Oslo, kunst var ikke et tema. Gjennom handelsgym og sekretærjobb tegnet hun som besatt. I 1969 debuterte hun. Aase hadde forankring i sitt talent, hun forble selvlært, var bare kort innom Engebrets Tegneskole. «Jeg må bestemme alt selv». Verktøyet var kullstift, blyant, fargestifter og olje. Lykkelige er de øyeblikk hvor både øye, hjerne og hjerte er med.

Aase hadde en stillhet i seg og bar en dyp pasjon for kunsten og livet. Hun laget abstrakte uttrykk i intense rødglødende farger. Hun elsket rødt, kledde seg i rødt og hadde alltid en rød munn i sitt vakre ansikt. Aase var en elskelig person. Hun var ugift og barnløs , men ble for sine venninners barn ble hun en elsket ekstramor.

Aases brann for kunsten viste seg under Joseph Kosuths mønstring på Kunstnernes Hus i 1995. Hun utførte en frekkis av dimensjoner, et stunt noen av oss yngre kunstnere støttet. Kosuth mente at kunsten hadde kommet til veis ende. Nå gjaldt en lingvistisk, teoretisk linje, og det var ut med maleriet. Mønstringen opprørte Aase, som tok et megastort maleri fra sitt rådhusatelier og dro opp til Kunstnernes Hus. Det var en stille søndag, og sammen klistret vi opp maleriet over en av Kosuths «ordvegger» og listet oss ut.

Aase var svært produktiv. Hjemmet var fylt av høye ordnede bunker med billedark, egne dikt og tekster. I kjøkkenet, en kurvstol og markblomster på duk. Alt var holdt i blått som et maleri av Ludvig Karsten. Aase så skjønnhet i de nære ting, en lysegrønn blikkboks på en rød duk ble en åpenbaring i en poetisk pastell. Bildets fortelling var like lekent som barnets bevegelse. «Jeg arbeider intuitivt og spontant», sa hun.

Vi sørger over Aases død, men vi feirer hennes unike kunstnerskap.