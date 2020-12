Mette Helene Solvang

Nekrolog

Våre gode venn og kollega Mette sovnet stille inn på Diakonhjemmet 15. november 2020.

Mette kom til Smestad skole i 1998 som nyutdannet lærer. Hun var blid, utadvendt og engasjert, og ble raskt en naturlig del av kollegiet. Smestad skole ble hennes arbeidssted. Hun var faglig dyktig, og alltid opptatt av elevenes beste. Mette var en tydelig lærer som hadde ambisjoner på elevenes vegne. Hun var i mange år kontaktlærer og var oppriktig glad i elevene sine. Måten hun involverte seg i hver enkelt elev på, har betydd mye for mange barn på Smestad skole. Hun fulgte elevene tett, og hadde et nært samarbeid med foreldrene i klassene sine. Mette var en raus lærer som så alle. I de senere årene arbeidet Mette som faglærer for de eldste elevene ved skolen. Hun gjennomførte ulike kurs, og underviste i Mat og Helse og naturfag. I alle undervisningssituasjoner var hun en god veileder, og hun gledet seg over elevenes fremgang.

Mette var en veldig sosial personn. Hun gikk sjelden glipp av en personalfest, fredagspils, hyttetur eller utenlandstur med kolleger på Smestad skole.

Mette traff sin kjære Pål på Smestad skole. De ble etter hvert et par som sammen fikk to flotte gutter. Ingen var så stolt av gutta sine som Mette var. De fikk mange gode og fine år sammen. Våre tanker går til de tre som sitter igjen uten Mette, gutta som har mistet sin omsorgsfulle mor og Pål som har mistet sin nydelige kone.

Mette vil bli dypt savnet. En god venn og en fantastisk kollega. Takk for mange gode minner.