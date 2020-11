Nekrolog: Per Gustavsen

Av Øyvin Brøymer, Per Dahlstrøm, Jon Mobråten og Erling Storm

Nekrolog

Evigunge Per Gustavsen har lagt årene på hylla for siste gang. Christiania Roklubs æresmedlem døde 24. oktober, 97 år gammel. Han ble medlem i klubben i 1951 og norgesmester i firer og åtter samme år.

Per var utdannet sosialøkonom og hadde nær tilknytning til Norges Bank. Etter noen år i utlandet ble han klubbens styreformann. Klubbhuset «Kongen» i Frognerkilen, som alltid har vært klubbens base og sentrum for all aktivitet, lå hans hjerte nær. Han arbeidet aktivt for å få bygge ny bro ut slik at adkomsten fra land ble kjørbar og at ledige lokaler på Kongen ble lettere å leie ut.

Han ledet klubben gjennom en kort, men vanskelig periode. Per var en lagspiller. Han bygget broer, både til Kongen og aller viktigst over generasjonskløften. Han så bedre enn noen at de unge måtte få innpass. Han oppfordret de unge til å ta verv og sørget samtidig for at de fikk verdifulle erfaringer.

Per var formann i jubileumskomiteen for 100-årsjubileet. Han var med i komiteen som utredet konsekvensene av Kvinner i Klubben. Han bidro til den gode endring på veldig mange plan. Fra 1982 til 1994 var Per Rådets ordfører.

Per hadde den egenskapen som gjorde at han sjelden trengte å be noen om hjelp – de fleste ville være med på hans prosjekter! Han hadde et stort nettverk også utenfor klubben. Disse bekjente så også ut til å sette pris på å delta sammen med Per til roklubbens beste.

Han fremhevet at samholdet var nøkkelen til Christiania Roklubs fremgang. Per var til det siste sterkt opptatt av klubbens ve og vel. Han møtte i alle år opp som en aktiv deltager på generalforsamlinger og rådsmøter, sin høye alder til tross. Han ønsket å bli særskilt orientert om alle hendelser vedrørende Kongen og Bogstad. Han viste denne brennende interessen helt til det siste.

Våre tanker går til familien.