Nekrolog: Hans Anton Rostad

Av Arnt E. Fiane, Odd R. Geiran, Harald L. Lindberg, Anne Naalsund og Jan L. Svennevig

En dyktig kollega og nestor i norsk kirurgi gikk bort 14. oktober, 90 år gammel.

Hans Rostad tok medisinsk embetseksamen i 1955. Han ble spesialist i generell kirurgi, torakskirurgi og karkirurgi. Hele livet var han en dyktig, rask og effektiv kirurg. I 1978 ble han fast ansatt som overlege ved Rikshospitalets kirurgiske avdeling A. Ved siden av arbeidet som hjertekirurg hadde han ansvaret for kar- og lungekirurgi. Han var dessuten en viktig mentor for yngre leger.

I 1974 ble han dr.med. på en eksperimentell avhandling om tykktarmen. Senere publiserte han en viktig monografi over en randomisert studie av to hjerteklaffeproteser. Han var aktiv innen foreningsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. I to år var han formann i Norsk kirurgisk forening. I 2009 ble han æresmedlem samme sted.

Hans var i alle år aktiv motstander av tobakk. Han engasjerte seg i forebygging av tobakksinduserte sykdommer, særlig lungekreft. Ved fylte 70 år sluttet han ved Rikshospitalet, men etter få dager var han engasjert som forsker ved Kreftregisteret. I mer enn ti år brukte han all ledig tid på å forske på kliniske problemstillinger han hadde vært opptatt av. I et titall publikasjoner påviste han og medarbeiderne at utredning og behandling av lungekreft ofte var mangelfull og at flere pasienter burde få tilbud om operativ behandling.

Hans var morgenfugl. Han trente systematisk på vei til og fra jobb, syklet Oslo-Trondheim ti ganger, løp over 100 maraton, var aktiv på ski og rulleski og deltok også i triatlon. Han hadde en nøktern livsstil, men kunne etter søndagens løp, ritt eller renn, nyte bordets gleder.

Han giftet seg i 1956 med Bjørg Moxness, også hun utdannet lege. Bjørg har fulgt ham hele livet siden. Våre tanker går til henne, de to døtrene, barnebarn og oldebarn.