Nekrolog En av landets fremste jurister på sitt felt Hun var alltid klar og tydelig, i en lun og fin form med energi, humor og varme.

Nekrolog

Av Lars Vasbotten

Bodil Marie Olsen (født 1958) døde torsdag 18. februar. Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at vår kjære kollega Bodil Marie Olsen har gått bort, bare 62 år gammel. Bodil Marie har de siste årene vært under behandling for kreftsykdom. Hun sovnet stille inn på sykehuset.