Nekrolog: Helge Andreas Udnes

Helge Andreas Udnes gikk bort 24. juli, 88 år gammel. Født og oppvokst på Nes på Romerike. Eks.art. i 1950. Veterinærmedisinsk embetseksamen ved Norges veterinærhøgskole i 1955. Startet samme år privat veterinærpraksis i Nes, som først og fremst omfattet produksjonsdyr, men etter hvert også hund, katt og andre mindre selskapsdyr. Helge var kjent blant kolleger og dyreeiere som en uvanlig dyktig og samvittighetsfull kliniker. Han stivnet ikke i tilvante rutiner og metoder, men søkte stadig å fornye og forbedre undersøkelsesmetoder, behandlingsrutiner, teknikker og operasjoner. Han var en samarbeidets mann, som raust delte sine kunnskaper og erfaringer med kolleger. Var heller ikke redd for å spørre om råd. Likte å diskutere faglige problemer og organisatoriske utfordringer. Helge hadde en egen evne til å få vanskelige saker, der hvor f.eks. dyrevern var inkludert, løst på en grei måte.

I 1973 ble han ble utnevnt til distriktsveterinær i Bodø. Her virket han til 1976, da han ble tilsatt som veterinærinspektør i Landbruksdepartementet. Også her kjent som en ryddig og effektiv tjenestemann. I 1978 kom han tilbake til Nes som distriktsveterinær. Ringen var sluttet. Her avsluttet han karrièren ved oppnådd aldersgrense i den praksis han åpnet i 1955.

Helge var en rettskaffen og real kollega. Engasjert med gjennomtenkte standpunkter og meninger som han ga klart uttrykk for. Sosial og positiv med godt humør. Opptatt av at medstudentene kull 1950 holdt god kontakt og møttes jevnlig. Helge hadde planlagt et slikt møte i midten av august. Dette fikk han dessverre ikke oppleve. I fritiden var idretten hans store interesse. Med selvironi karakteriserte han seg selv som «dyrlege og sportsidiot». Han la ned et uvurderlig arbeid for lokalsamfunnet og nær familie innen dette felt. Resultat: Barnebarn i verdenstoppen i langrenn. En så omfattende virksomhet innenfor som utenfor hans fagområde, hadde ikke vært mulig uten hjelp og støtte som familien har stått for.

Våre tanker går til familien i disse tunge dager. Fred være med Helges minne.

På vegne av kull 1950

Reidar Birkeland