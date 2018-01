«Du skal ikke kjede dine omgivelser,» var det ellevte bud Jahn Otto Johansen selv formulerte som et tillegg til de bibelske. Og mens han kunne ha et liberalt forhold til flere av de ti første – ja, så var han tro mot dette.

Han tenkte raskt. Skrev nesten like raskt. Men levde enda raskere. Slik blir det mye tid igjen å bruke.

Hobbyfiskerens fortellernatur

Jahn Otto Johansen brukte den til et liv for og i mediene. Hans TV- og radio-innslag er talløse. Bokproduksjonen er like vidtfavnende som enorm. Avisartiklene kan telles i tusentalls. Foredragene også.

Alt dette kunne vært rammen om et flittig og kjedelig liv. Flittig var det, men aldri kjedelig. For Jahn Otto Johansen var av de mennesker som fikk tid til alt han har lyst til. Det var til gjengjeld mye.

Ikke minst gjaldt det tid til å fiske. Han fisket overalt og hadde en hobbyfiskers fortellernatur. I hans verden ble derfor fiskene stadig større, ranglene stadig våtere og damene stadig flere. Han snakket gjerne om det alt sammen, og han gjorde det helst offentlig. Til like stor glede for seg selv som for sitt publikum.

«Jeg har aldri sagt nei til en vakker kvinne eller en god sigar,» er et typisk sitat fra Norges mest intervjuede journalist.

Myten om seg selv

Slik skapte Jahn Otto Johansen myten om seg selv. Han visste nok hva han gjorde. Han elsket jo å fremstille seg som en livsnyter. Ja, ingen kunne som ham strutte av dårlig skjult stolthet når han ble kalt et renessansemenneske.

Det var jo det han ville være. Og det var det han ofte levde opp til.

Så hendte det nok at hans larmende kjendistilstedeværelse kunne skygge for det viktigste ved Jahn Otto Johansen:

Hans voldsomme journalistiske kraft, den enorme spennvidden, de dype kunnskapene og det nybrottsarbeid han gjorde som korrespondent.

Som NRKs Moskva-utsending på det politisk så iskalde 70-tallet gjorde Jahn Otto Johansen noe ingen hadde vært i nærheten av tidligere. Han gikk ut av sitt beskyttede kontor og intervjuet folk på gater og torg. Slik fikk han oss her hjemme til å oppdage at den skremmende sovjetborgeren var et menneske av kjøtt og blod.

Vi ante et speilbilde av oss selv midt i den fremmede.

Dannet skole

I dag er slikt en selvfølge for enhver journalist med respekt for seg selv. I 1975 var dette pionérarbeid fra en NRK-korrespondent. Han dannet skole og formet utenriksjournalistikken.

Eksempelvis da den unge Jahn Otto Johansen satte seg ned i Beijing og lot kamera følge ham mens et helt måltid pekingand med synlig glede ble fortært. Igjen denne åpne døren til et lukket land. Åpnet gjennom andre kanaler enn den storpolitiske.

Men Jahn Otto Johansen ville vært en lettvekter om han ikke behersket også dette. Det var slik innsikt hans posisjon var grunnmurt på. Han rev da også av seg flere titalls bøker om utenrikspolitiske emner. Mange av dem lett omskrevne tekster fra hans NRK-produksjon. Noen ble lettvinte døgnfluer, andre ble viktige bidrag til folkeopplysningen her til lands. Noen står som en påle også i dag.

Lot seg aldri plassere i bås

Storheten ved journalisten Jahn Otto Johansen var at han aldri lot seg plassere i bås. Ingen venstre- eller høyreside kunne være trygg på at han var deres. Han fant sin egen vei.

Jovisst kunne han være systemforstående. Han kom til tider tettere enn sunt var på dem som utformet norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Samtidig kunne han i sitt journalistiske virke gå rett mot den kompakte, utenrikspolitiske majoritet.

Så blåste det da også friskt rundt Jahn Otto Johansen. Bare de av oss som har levd i NRK-monopolets storhetstid, kan forstå den posisjon og den strid det kunne stå rundt en NRK-medarbeider og hans innslag.

En grenseløs oppmerksomhet møtte disse tv-stjernene. Mange av dem ble store. Noen større enn seg selv.

Jahn Otto Johansen var av dem som hadde en rotfestet faglighet å møte dette med. Derfor ble han ingen døgnflue. Snarere ble han en av de store internasjonalistene i norsk journalistikk. Det endimensjonale passet ham dårlig. Hans favorittrolle var det mangesidige.

Og ikke bare dét: I 1991 – da hans journalistmakt nådde et høydepunkt – tronet han alene på toppen i en meningsmåling i Dagbladet over hvem nordmenn hadde mest tillit til.

Redd for å få sparken

Det hadde ikke alltid vært slik. Selv trodde Jahn Otto Johansen han var i ferd med å få sparken da han tidligere enn de fleste satte et kritisk blikk på USAs krigføring i Vietnam. Han ble æreskjelt, og det kom krav om at denne Johansen aldri måtte få vise seg igjen på TV-skjermen.

Det samme skjedde da han laget TV-innslag som forklarte og forsvarte de den gang så utskjelte palestinernes situasjon. Da blåste det nordavind fra alle kanter.

Så forandret den norske Midtøsten-tonen seg dramatisk, og Jahn Otto Johansen fikk med sarkastisk nedlatenhet tilnavnet «den innbilte jøde». Han hadde over mange år utviklet en dyp forståelse for det jødiske folk, og boken Min jiddische mamma er nok høydepunktet blant hans mellom 70 og 80 bøker.

Nattsvart skjebne

I dag er det interessant å notere seg at det er Jahn Otto Johansens virkelighetsoppfatning som er den toneangivende i møtet med den israelsk-palestinske konflikten. Men han var blant pionérene i en tid da det kostet å forstå at også denne saken hadde flere sider.

Pionér var Jahn Otto Johansen også da engasjerte seg i sigøynernes Holocaust. En nesten ukjent historie om et foraktet folk. Han fikk da også den internasjonale sigøynerprisen, Premio Hidalgo, for arbeidet med å løfte frem sigøynernes nattsvarte skjebne. Jahn Otto Johansen var den som plasserte den der den hørte hjemme: Som en del av naziregimets industrielle folkemord.

Boken Sigøynernes Holocaust var nokså kort. Men desto viktigere.

Lek og flørt

Jahn Otto Johansen var et overflødighetshorn av et menneske. Han lekte og flørtet med sitt publikum. Hele hans store register ble tatt i bruk – fra dyp seriøsitet til den mest åpenbare narraktighet. Han poserte, og han foreleste.

Da en bok om det nye Tyskland var sluttført, ja, så sto en bok om lutefisk for tur. Eller en venn som Kåre Tveter fikk sin billedkunst mellom stive permer etter at den østeuropeiske rasismen var beskrevet. Og selvsagt skrev Jahn Otto Johansen ustoppelig om seg selv.

Selv regningene – påført amatørbilder og tegninger – etter de faste juleranglene med Ludvig Eikaas og andre på Theatercaféen, ble utgitt som bok. Den finnes i 50 nummererte eksemplarer og ble finansiert av Den norske Bokklubben.

Bare en Jahn Otto Johansen kunne forlange noe slikt. Og få det til. Det handler om en helt unik evne til å iscenesette seg selv.

Stridsår i Dagbladet

NRK var rammen om Jahn Otto Johansens yrkesliv. Unntaket var hele syv år som sjefredaktør i Dagbladet. Sidestilt, som det het den gangen, med en annen stor mediepersonlighet, Arve Solstad.

Det var i den perioden at Dagbladet skiftet format til tabloid. En gigantisk kampanje sørget for at det over hele landet hang reklameplakater av de to omfangsrike herrene krøket sammen for å illustrere formatreduksjonen.

Begge elsket å være sjefredaktører, men de elsket ikke å være det på samme tid og i samme avis. Så ville da også skarpe tunger – og dem var det nok av i Dagbladet-huset – ha det til at Johansen og Solstad stort sett møttes i døren. Der var morgenfuglen Johansen på vei ut etter noen timers hamrende økt ved skrivemaskinen, mens nattmennesket Solstad var på vei inn til dagens styrende gjerning.

Det var ikke sant, men det var likevel godt observert. De fant ikke tonen, og Dagbladet var for lite for dem begge. Solstad var forhåndsbestemt til å trekke det lengste strået. For Johansen var bedre til å skildre maktkamper enn til å utkjempe dem.

I mer enn tre tiår hadde jeg den diskutable, men likevel store gleden av å kjenne begge svært godt. Og med hånden på hjertet kan jeg si at jeg aldri har hørt noen av dem si et rosende ord om den andre.

Ikke direkte hjemmekoselig hygge, akkurat, men du verden så fargerikt.

Beundring og kjærlighet

Det går noen klare røde tråder gjennom Jahn Otto Johansens fargerike livsvev.

Den forteller om en klassereise av dimensjoner. Han som kom fra et trangt, lavkirkelig miljø i Porsgrunn og dyrket dissenteren i seg hele livet. Selv når han var mer «mainstream» enn de aller fleste.

Men kanskje var det derfor han så iherdig advarte mot en ny bølge av nasjonalisme og antisemittisme. Helt til det siste var han på vakt mot en rasisme som har forakten for dem som er annerledes, som første bud. Han så klarere enn de fleste hvor dette kan føre oss. Og han likte ikke det han så.

Jahn Otto Johansens stemme var så tilstedeværende. Den var så viktig. Og den var så klar.

Slik vil han også bli savnet av svært, svært mange. Men mest av det eneste mennesket Jahn Otto Johansen helt konsekvent omtalte med varme, beundring og kjærlighet:

Siv Kirsten fra Skåne. Kvinnen han møtte i Berlin i 1963, og som nok har vært en like raus som avgjørende støttespiller gjennom både gode og turbulente dager. Det er nesten umulig å tenke seg Jahn Otto Johansens livsverk uten henne.