Nekrologer: Hilchen Sommerschild

Nekrolog

7 minutter siden

Av Berit Grøholt og Sonja Heyerdahl

En pionér i faget barne- og ungdomspsykiatri, Hilchen Sommerschild, døde 13. september, 94 år gammel. Hun startet de første offentlige barne- og ungdomspsykiatriske institusjonene, tok den første barnepsykiatriske doktorgraden og var fagets første professor. Fremfor alt var hun en enestående formidler av barnepsykiatrisk kunnskap og forståelse.

I hele hennes karriere har en underliggende drivkraft vært ønsket om å bedre tilværelsen for de svake i samfunnet. Hun var opptatt av at mange vansker kan forebygges eller dempes, hvis menneskers iboende muligheter tas på alvor.

Hilchen ble født i Molde og bodde i Oslo fra 12-årsalder. Hun ble lege i 1952, arbeidet på helsestasjon og så i barnepsykiatrien. Etter noen år dro hun til Tønsberg for å starte en poliklinikk der. Senere deltok hun i oppbygging av barnepsykiatrien i Akershus.

Lange ventelister på de barnepsykiatriske poliklinikkene og et ønske om å forebygge ledet henne inn i aksjonsforskning knyttet til helsestasjoner. Dette resulterte i fire bøker som har preget tenkningen rundt helsestasjoner. Sammen med sosialantropologen Benedicte Ingstad studerte hun hva som fremmer mestring i familier med funksjonshemmede barn. I fellesskap disputerte de i 1984.

Hilchen utga i 1989 Lærebok i barnepsykiatri, som fikk Riksbibliotekarens lærebokpris. Boken har kommet i fem utgaver. I siste utgave var Hilchens oppgave, nær 90 år gammel, å gjøre sine medforfatteres språk mer levende og ungdommelig. Hun var en mester med ord, med et enkelt, jordnært språk, ofte med en humoristisk snert. Hun har utgitt to diktsamlinger som begge er innspilt med noen av hennes egne melodier.

Hun og Per fikk fire barn, som alltid var sentrale for Hilchen. Vi føler ærbødighet for alt hun fikk gjort i sitt rike liv.

Av Benedicte Ingstad

Hilchen Sommerschild, født 10. mars 1926, gikk ut av tiden 13. september. Det var lenge ventet, og hun ønsket det selv, men vemodig for alle oss som var glade i henne. Tapet av Per i 2016 tok livsmotet fra henne, hun som alltid hadde vært så full av pågangsmot.

Hilchen var legedatter og valgte selv samme vei. I studietiden traff hun Per Sundby, som senere ble professor i sosialmedisin. Hun spesialiserte hun seg i psykiatri ved Nic Waals Institutt. Hennes karriere utviklet seg til en kombinasjon av klinisk og akademisk arbeid. Hun ble en høyt skattet foreleser, utga Lærebok i barnepsykiatri og fikk gullmedalje for arbeid med mental helse på helsestasjonene sammen med Birgit Bogen.

Selv ble jeg kjent med Hilchen i 1986, det året hun fylte seksti. Hun var da professor i barnepsykiatri og overlege ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Som fersk sosialantropolog tenkte jeg på å forske på familier med funksjonshemmede barn. Noe Hilchen sa i sitt seminarforedrag, fikk meg til å tenke at «henne kan jeg samarbeide med», og et møte ble avtalt. Det ble til et flerårig Frambu-prosjekt, en felles doktorgrad og en felles bok. Av henne lærte jeg tverrfaglig prosjektsamarbeid på sitt aller beste. Aldri fikk hun meg til å føle meg som en underordnet, på tross av forskjellen i alder og status, og aldri følte jeg at mitt fag var mindre viktig i samarbeidsprosessen. Tvert om viste hun genuin interesse for hva vi kunne utrette i fellesskap.

Hilchen valgte å pensjonere seg da hun var 65. Hun ønsket å ha mer tid med de mange barnebarn som enda var små og bosatt rundt om i landet. Ved denne skilleveien går tankene til hennes barn, Johanne, Jørgen, Hilchen og Harald, 10 barnebarn og 9 oldebarn. En epoke er slutt og vi vil savne henne, og for alltid huske henne.