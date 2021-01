Jens var en familiemann med uvanlig stor kapasitet

Av Jan Hein Eriksen, Viggo Hansteen, Harald Hansteen, Gjert Agerup, Ole Riiber

Nekrolog

8 minutter siden

Jens Christian Meinich døde 17. desember, 86 år gammel.

Jens var en familiemann med uvanlig stor kapasitet. For Lillanne, hans kjæreste og ektefelle i over 60 år, barna Jens Christian, Per og Cathrine og alle barnebarna er tapet meget stort. For Jens var harmoni og trygghet aller viktigst. Jens vokste opp på Røa i et kjærlig og trygt hjem.

Som de fleste av oss venner, var også Jens en liten spjæling. Men med mot og rask i hue og bein, var han en av «gutta». Han eksellerte i fotball i Røa IL, spilte på kretslaget og ble norgesmester for Sportsklubben Vidar på 1000 meter stafett. For ganske mange, også for Jens, ble skolens pensum litt forsømt. Men som sosialt samlingspunkt ble Ullern skole svært viktig.