Nils Petter Aardal

Av Bjarte Askeland, Lorentz M. Irgens

Privat

Nekrolog

Nå nettopp

Vi mottok budskapet om Nils Petter Aardals død 19. desember 2020 med sorg. Han hadde lenge slitt med sykdom, men med god hjelp av familien kunne han være hjemme hos sine kjære helt til det siste.

Prosektor dr.med. Nils Petter Aardal var født i 1942 og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1967. Han ble ansatt ved Gades Institutt ved Universitetet i Bergen, avdeling for patologi, fra 1974 som prosektor. Han disputerte for den medisinske doktorgrad i 1983. I en årrekke var han instituttbestyrer og fra 1990 styreformann for sykehusets Felles forskningssenter. Selv forsket han på biorytmer, cellekinetikk, cytologi og tumorbiologi.