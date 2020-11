Anna Ulrike Falkenberg

Av Cathinca Norem Gaulin

Nekrolog

17 minutter siden

Anne sovnet stille inn 6. oktober, 87 år gammel.

En hjerneblødning for syv år siden førte til så omfattende lammelser at hun ble bundet til sin seng på sykehjem. En dypt tragisk skjebne for enhver, om mulig enda mer tragisk for et så aktivt og selvstendig menneske som Anne. Hun var leder av natur, både privat og yrkesmessig. Hun mistet også muligheten til aktivt friluftsliv, som var en livsbetingelse for henne. Hun elsket naturen. Sykdommen lukket døren for alltid til denne rikdommen.

Etter examen artium gikk hun på sekretærlinjen ved Oslo handelsgymnasium og studerte språk i Frankrike. Å bli ansatt som sekretær i Norges Røde Kors i Oslo førte til et sosialt engasjement. Det ledet henne til eksamen fra Norges Kommunal- og Sosialskole i 1962. Hennes yrkesliv var staket opp. Samme år ble hun ansatt som sosionom i Oslo helseråds nyopprettede avdeling for barne– og ungdomspsykiatri. Oppgavene besto av klinisk arbeid, ledelse og veiledning av utdanningskandidater. I denne stillingen, som hun med visse avbrekk innehadde helt til 2003, viste hun til fulle sine administrative evner og sin forståelse for de mange skjebner hun møtte.

I 1968 jobbet hun som sosionom i Algerie. Hun fikk oppdraget fra et algirsk firma med norske kontakter innen handel. Hun skulle blant annet etablere forebyggende helsetilbud for ansatte i kornproduksjonen, en ekstremt vanskelig oppgave i et land som få år tidligere hadde oppnådd selvstendighet. Vi møttes gjennom vårt arbeid i Algerie. De mange utfordringene dannet grunnlag for et nært vennskap.

Da pensjonsalderen innhentet Anne i 2003, kunne hun se tilbake på et årelangt engasjement for medmennesker. For denne betydelige innsats mottok hun Kongens fortjenstmedalje.

Vi er flere venner som føler vemod.

Fred over hennes minne.