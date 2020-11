Nekrologer: Christian Nicolay Brinch

Nekrolog

Nå nettopp

Av Jan Bengtson, Ingunn Vartdal og Tor Schaathun

Det var med sorg vi mottok beskjeden om Christian Brinchs brå død. Han ble 74 år gammel.

Christian vokste opp i Oslo, og etter artium begynte han på Sjøkrigsskolen. Han mottok utmerkelsen Kongens Ur som beste elev på sitt kull i 1971.

Etter å ha vært viseadministrerende direktør i Elektrisk Byrå, ble Christian i 1990 administrerende direktør i Helikopter Service AS. På det tidspunkt var det den største helikopteroperatøren i Nordsjøen. Utnevnelsen ble svært godt mottatt, både hos ansatte og kunder av selskapet. En av de første store oppgavene var notering av selskapet på Oslo Børs i juli 1991.

Christian var en meget god strateg som satte høye mål både for seg selv og selskapet, men ga de områdeansvarlige vide fullmakter til å nå dem. Han var en inspirerende, omgjengelig og sympatisk leder som fikk ting gjort uten å fremheve seg selv. I disse årene gjennomførte selskapet flere store internasjonale oppkjøp og gjorde paraplyorganisasjonen Helicopter Services Group til en av verdens største helikopteroperatører.

I 1995 trakk Christian seg tilbake som adm.dir, men fortsatte i stilling som arbeidende styreformann, som han var i tre år. Han var i tillegg styreformann og styremedlem i flere store børsnoterte selskaper.

Sjøen var uansett alltid viktig for marinemannen, og turer med seilbåten var den foretrukne fritidssyssel. Det ga avslapning og glede, en glede som han også raust delte med venner og kolleger.

Vi har mistet en god venn, men er glade for å ha mange fine minner å se tilbake på.

Våre tanker går til Randi, Line og Christian med familier, som har mistet en kjær ektefelle og en god far, svigerfar og bestefar.

Av Kristin Aslaksen, Karin og Anders Bull, Ellen og Per Tronsmo, Catharina Selmer og Terje Thon

Christian døde på hytta i Sandefjord lørdag 24. oktober. Han ble 74 år gammel. Det var et sjokk for oss å motta det ufattelige triste budskapet om vår kjære venn. Han døde brått midt i det paradiset han sammen med Randi hadde skapt for hele familien på Østerøya. Etter en økt med rydding i hagen gikk han inn for å hvile, men han sovnet der for alltid.

Vi står vantro tilbake og kjenner på et uendelig tomrom etter vår særdeles gode venn.

Christian var en bauta i alle lag. Han hadde alltid et klokt ord og en god hånd når det trengtes. Etter en langt og suksessrik karriere i næringslivet brukte han sine gode krefter på familien og på venner det siste tiåret.

Det var alltid en berikelse å være sammen med Christian. Han utstrålte en sjelden integritet og autoritet. Han var en mester i å gi tilbakemeldinger på en respektfull og innsiktsfull måte, slik at vi ofte satt tilbake litt klokere, med nye tanker og en god følelse.

Vi kan ikke telle alle flotte minner fra reiser og fjellturer eller fra middagsbordet etter en teaterkveld. Nå må vi med disse minner forsøke å veie opp for savnet av å ikke møtes.

Christian var en stillferdig perfeksjonist. Bare det aller beste var godt nok, og han hadde stor glede av å dele dette «aller beste» med oss andre. Det kunne være en delikatesse, en god vin eller en spesiell kake han tryllet frem, men også en innsiktsfull tanke eller en klapp på skulderen.

I vår teatergjeng vil det nå for all fremtid bli en tom stol. Nå skal vi ta vare på Randi og hverandre, og så må vi finne en fortsettelse.