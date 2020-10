Nekrolog: Finn Eirik Strømberg

Av Kåre M. Hansen, Ludvig Lorentzen og Morten Uglum

Finn Eirik Strømberg døde brått 10. oktober, 61 år gammel. Han var en ihuga nyhetsjeger med evnen til å være på rett sted til rett tid, og det skulle til slutt koste ham helsen.

Nyhetsteften våknet i ham som barn, ikke uten smitte fra faren, som var journalist i NRK Rogaland. Med kameraet skuddklart arbeidet unge Strømberg frilans for Aftenposten og Stavanger Aftenblad. Før han ble gammel nok til å ta førerkort, hendte det at hans mor, sykepleier Berit, kjørte ham på oppdrag.

Senere, da han selv satt bak rattet, var han tidlig på ulykkessteder, takket være flittig lytting til politiets radio. Ved en anledning lå han foran politibilen. Da anropte lovens voktere ham over radioen: «Nå kjørte du feil, Strømberg.»

På 1980-tallet fikk han fast stilling i Aftenposten. Takket være nitid research og pleie av et stort kontaktnett kunne han foreslå tallrike reportasjeoppdrag, ofte farefulle og i fjerne strøk. I 1995 ble han og journalist Jan Gunnar Furuly arrestert av myndighetene i Kenya og puttet i et jordhull av et fengsel.

Da World Trade Center raste, var Finn Eirik Strømberg den eneste norske pressemannen som greide å ta seg til New York. Siden luftrommet over USA var stengt, fløy han til Mexico og krysset grensen i drosje. Plutselig løsnet hjulet på en buss og dundret inn i drosjen. Han fikk seg en kraftig smell, men tok fremragende bilder da han ankom byen.

Etter hjemkomsten meldte imidlertid plagene seg. Han hadde fått en kraftig nakkeskade som etterhvert gjorde det umulig å arbeide. Han gikk inn og ut av sykehus, og han var hjemsøkt av fryktelige smerter. Likevel greide han å holde livsmotet oppe, og humoren beholdt han.

Våre tanker går til hans søsken, kona Marie-Louise og barna John Christian og Camilla Jasmine. De var det viktigste i hans liv, og han gjorde alt han maktet for at familien skulle ha det bra.