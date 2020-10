Nekrolog: Roald Opsahl

Av Jone Strømme, Hans Peter Lorenzen, Gunnar Haugen, Totto Poulsson, Morten Husebye og Ole Riiber

Et sjeldent flott menneske og en glimrende øyekirurg døde 6. oktober.Roald Opsahl ble 87 år.

Vi er en gjeng jevnaldrende som i nesten 20 år har møtt hverandre ukentlig for turer i marka, stort sett med matpakke og kaffe, et lite bål, en skarp en og sardiner i olje. Roald var initiativtager og navet. Hans humor og tankevekkende og tolerante måte å være på inspirerte oss alle.

Etter legestudiet arbeidet han i Bindal, Stavanger, Tromsø og for de norske fredsstyrkene i Gaza. Han spesialiserte seg som øyelege. Som overlege på øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus vant han stor anerkjennelse, både som kirurg og ikke minst som miljøskaper.

For oss i Tirsdagsgjengen huskes han som roeren med det det mørke håret og den røde genseren på Roklubben. Hele Hardangerviddas villreinstamme levde farlig når denne moderne Peer Gynt kom til fjells med børsa; det falt mange bukker før andre fikk våpenet ut av futteralet. Til tross for spesiell skiteknikk slo han de fleste av oss i Birkebeinerrennet. Han er den eneste som straks etter målpassering, i god tid for merket, hadde tæl og viljestyrke til å snu og gå de 54 kilometerne tilbake til Rena for å hente bilen.

Roald tok seg selv lite høytidelig. Kanskje nettopp derfor ble han en svært populær selskapsmann. Man var sikret taler, fortellinger og sanger, svært ofte fra hans egne romantiske eventyr og drømmer om dyr og natur. Man var også sikret en spennende samtalepartner, en stor tenker, selvstendig og utenfor båsen, alltid tolerant i sak og aldri personlig kritisk.

Roalds største lykke var 53 år med Bente. Også hun er et stort menneske og en uvurderlig støtte i Roalds siste livsfase. De opplevde å miste et barn, en sorg som nok preget deres liv over vår fatteevne.

Våre tanker går nå til Bente, til Therese og Johannes og til resten av den flotte familien.