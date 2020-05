Johannes Gjerdåker døde 27. april, 84 år gammel. Han blir fortjent hyllet som en av våre fremste gjendiktere av utenlandsk poesi; mest kjent er han for sine tolkninger av diktene til Robert Burns og odene til Horats, de førstnevnte førte til at han ble tildelt Bastian-prisen i 1996.

For oss som fulgte ham gjennom de siste seksti årene, var det en underlig sammenheng i alle de feltene han utfoldet seg på. Det fikk sitt utløp i gjendiktningene, i hans begeistring for Evert Taube og Alf Prøysen og i hans fordypning i Ivar Aasens diktning, livsverk og karakter. Det er ikke tilfeldig at han dyrket vennskapets diktere Burns og Horats, for venner fra ungdommen hadde han mange av og holdt trofast fast ved dem.