Nekrolog: Solve Tjora

Av Tonje Versvik Strand og Trine Bjøro

Solve Tjora døde 3. juli etter noe tids sykdom, 74 år gammel.

Han var født i Haugesund 26. desember 1945. Han studerte medisin i Oslo og hadde turnustjenesten i Rogaland sammen med ektefellen Elisabeth. Han begynte sin spesialistutdannelse i klinisk kjemi ved laboratoriet ved Dikemark sykehus i 1975 og fortsatte ved klinisk-kjemisk avdeling ved Ullevål sykehus. Som spesialist i medisinsk biokjemi flyttet han til Lillehammer i 1985. Ved Lillehammer sykehus bygget han opp Avdeling for klinisk kjemi. Laboratorievirksomheten i Innlandet gjennomgikk store organisatoriske endringer, og Solve var tungt involvert. I 2003 ble alle sykehusene i Hedmark og Oppland slått sammen. Fra 2008 arbeidet han som overlege ved laboratoriet ved Aker sykehus og senere Oslo universitetssykehus til han ble pensjonist i 2017. Han var aktiv også da med forskning innen hovedinteressefeltet hjertemarkører. Han ønsket å etablere bedre målemetoder for de viktigste markørene ved hjerteinfarkt, troponinene. Han har publisert flere vitenskapelige artikler om hjertemarkører i internasjonale tidsskrifter.

Solve Tjora var nysgjerrig, uvanlig kunnskapsrik og belest og ønsket å bringe kunnskapen videre til kolleger, bioingeniører og spesielt yngre leger i faget. Han var ikke redd for selv å jobbe i laboratoriet med å sette opp og utføre analysene. Han bidro aktivt i Norsk selskap for medisinsk biokjemi, holdt foredrag og var engasjert i diskusjonen ved alle våre møter.

Vi som tidligere arbeidet sammen med ham ved Avdeling for medisinsk biokjemi på Oslo universitetssykehus, ble overrasket da den friske og vitale Solve var død. Vi lyser fred over hans minne og tankene går til hans nærmeste familie. Familien med kone, tre sønner og barnebarn betydde mye for ham, og han snakket varmt om barnebarna.