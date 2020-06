Nekrolog: Johan Mikkelsen Eira

Vår venn gjennom 45 år forlot livet 25. mai, 68 år gammel. Johan ble født blind i Kautokeino, som sønn i en samisk reindriftsfamilie. Tidlig ble derfor Johan et institusjonsbarn, forståelig utfra datidens muligheter i det norske samfunnet.

Han kom til oss på Nøtterøy og tok examen artium. Her fikk han et stort nettverk. Johan var trommeslager og perkusjonist. Han var fast inventar i en lang rekke band i Tønsberg, høyt verdsatt av sine medmusikanter. 50-, 60- og 70-tallsmusikken lå Johans hjerte nærmest. Han hadde en utrolig evne til å huske band og låter. Han var en mester i å imitere trønder, bergenser, skåning, finsk-svensk – og engelsk på indisk manér. Det sier litt om hans evner og hans sans for livets egen musikk.