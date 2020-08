Nekrolog: Aaleiv Nedberg

Av Solfrid Lind og Erling Ljoså

Nekrolog

Aaleiv Nedberg er død, 97 år gammel.

Aaleiv ble ansatt som direktør for NKS Fjernundervisning, i dag Høyskolen Kristiania, i 1969. Etter noen år med tilbakegang fikk han oppgaven med å ruste opp virksomheten organisatorisk og innholdsmessig.

Skoleverket var inne i en reformperiode, og NKS-kursene ble revidert og oppgradert til å møte nye krav. En profesjonell redaksjonsavdeling ble etablert, og en egen forlagsavdeling med lærebokutgivelser. Aaleiv var opptatt av teknologisk fornyelse med bruk av EDB i administrasjon og undervisning, og av muligheter som åpnet seg med nye medier og i samarbeid med NRK.

Aaleiv sørget for at det merkantile området ble utvidet. Handelsfagene var allerede viktige, og en egen Bedriftslederskole ble etablert. Samtidig ble NKS engasjert i arbeidsmiljøopplæring i samarbeid med NHO og LO.

I 1970-årene var voksenopplæring et viktig politisk anliggende. Staten innførte nye tilskuddsordninger. Derfor donerte Mortensen-konsernet NKS til en stiftelse: Ernst G. Mortensens Stiftelse. Aaleiv så at dette ga nye muligheter for samspill med skoleverk og offentlige instanser. Situasjonen ble imidlertid nokså turbulent, med skiftende politiske holdninger og innstramminger.

I 1980 valgte Aaleiv å gå av som direktør. I stedet ville han gjøre en innsats for samarbeidet med nærings- og arbeidsliv. I avdeling for personalopplæring var han en skattet medarbeider i NKS til han gikk av med pensjon.

Som leder ga Aaleiv rom for og støttet sine medarbeidere. Som medarbeider var han en god og inspirerende kollega. Som pensjonist var han våken og interessert i skolens utvikling. Vi vil huske ham som inspirator og støttespiller.