Nekrolog: Brita Victoria Blomquist

Av Annette Groth

Nekrolog

Nå nettopp

Think big, sa Brita og lærte en yngre kollega at det ikke nytter å si at man ikke får til noe uten å prøve.

Vi delte kontor på 1980-tallet, da vi var med på å lage NRKs andre riksdekkende radiokanal, P2. Det var bare en av mange arbeidsplasser Brita var innom. Hun holdt koken til siste slutt. Senest i januar i år var vi i Irland sammen for å drive research for en reise hun skulle tilby i reiseklubben sin, Britas God Tur. Nå blir det ikke sånn. Brita døde 9. august, 88 år gammel.

Brita Victoria Blomquist var et fyrverkeri av et menneske. Med uoppslitelig humør, grensesprengende ideer, voldsom arbeidslyst og et våkent øye for journalistiske poenger.

Den journalistiske karrieren var lang. Blant arbeidsplassene var ukebladet NÅ og Aftenposten, før det ble 25 år i ulike redaksjoner i NRK. Frokost-TV med Toppen Bech var blant prosjektene.

Brita var en klippe i NRK. Med sin erfaring, sine innspill og interessen for alt som skjedde rundt henne. I tillegg var hun en fargeklatt med sitt ildrøde hår og sine spreke klær.

Reiseprogrammet God Tur startet som et radioprogram, men endte som et reisefirma. Da hun og mannen Bjørn Stenmark flyttet til Ålesund i 1994, ble dette deres hovedprosjekt. Britas God Tur står fremdeles oppført i Brønnøysundregistrene. Hun var aktiv til det siste.

«Hallois!» Slik begynte alltid Britas e-poster. Jeg kommer til å savne dem, men jeg tar med meg alt hun lærte meg. For eksempel hvordan man bør være takknemlig, også for de små ting. Jeg slutter med å gjøre Britas ord til mine:

Det viktigste ordet i det norske språk har fire bokstaver. Ordet er TAKK.