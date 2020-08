Nekrolog: Espen Petersheim

Av Per Brodal, Lydia Ragan, Kirsten Osen og Trygve Leergaard, på vegne av «Anatomen»

Vår gode venn og kollega Espen Petersheim døde 6. august, 60 år gammel, etter lengre tids sykdom.

Espen vokste opp på Majorstuen og viste tidlig positive egenskaper som preget hans arbeidsliv: kreativitet, vennlighet og innsatsvilje. Det meste av karrieren tilbrakte han på Anatomisk institutt (senere Seksjon for anatomi) ved Universitetet i Oslo. Her har han satt viktige spor. Som overingeniør hadde han medansvar for å legge til rette for makroskopisk anatomiundervisning for legestudenter og andre helsefagstudenter.

Espen så tidlig potensialet for informasjonsteknologi i anatomifaget. Han utvidet sitt arbeidsområde ved å utvikle digitale systemer for undervisning og selvstudium av makroanatomi. Slik var han en pionér. Han bidro til produksjon av rundt 70 demonstrasjonsvideoer og 3D-animasjoner som bedret studentenes mulighet til selvstudier. De var avgjørende for fjernundervisningen under covid-19-pandemien. Hans kompetanse innen 3D-visualisering kom også til nytte for forskningen.

Espen bedret arbeidsforholdene for studenter og lærere under disseksjonsarbeid. Hans hjelpsomhet og entusiasme gjorde at han brukte utallige timer på fritiden til utviklingsarbeid som kom arbeidsplassen og studentene til gode. Han stilte alltid opp ved behov. Han viste blant annet imponerende innsats etter 22. juli 2011.

Espens innsatsvilje og energi begrenset seg ikke til jobben. Han var ivrig mosjonist, syklet Trondheim–Oslo, deltok i triatlon og løp New York Marathon. Til jobben syklet han gjennom Nordmarka fra Hakadal når muligheten bød seg.

Espen var en kjær kollega som brydde seg om menneskene rundt seg. Hans altfor tidlige bortgang etterlater et stort tomrom hos oss. Han er dypt savnet. Våre tanker går til hans hustru Eva og deres barn Nina og Stian.