Nekrolog: Per Christoffersen

Av Tor Gabrielsen

I dag 13:45

17. august døde min gode venn Per Christoffersen på Sjømannshjemmet i Stavern. Han ble 85 år gammel.

Gjennom oppveksten i Larvik ble Per og jeg nære venner. Per var gjestfri og sosial, og han fikk venner overalt, internasjonalt og av begge kjønn. Han var dyktig på friidrettsbanen og i skisporet. Vi hadde russetid sammen, var hverandres forlovere og hadde minnerike opplevelser som knyttet oss sammen.

Etter artium og militærtjeneste startet Per sin karriere i restaurant- og hotellbransjen. Han jobbet på Park Hotell Sandefjord og Jahre-lines «Kronprins Harald» før han ble kokk på den norske ambassaden i Moskva, hvor hans kone Sylvi jobbet som stuepike. Etter Moskva-oppholdet drev ekteparet flere hotellbedrifter i Hallingdal og Hemsedal: Pers Hotell, Gol Hotell, Hemsedal Turisthotell og Gol hyttegrend.

Per sparte seg aldri når det gjaldt å ta seg av gjestene. Han var en kløpper på ski og stilte som skiinstruktør. Han startet «lunsj i bakken» og tok med serveringen ut i friluft. Per var en pioner for utviklingen av Hemsedal som skidestinasjon, og takket være ham kom også svenske skiturister. I tillegg drev han Brustad kafé. Men innsatsen døgnet rundt kostet etter hvert mer enn det smakte, ikke minst økonomisk. Hemsedal-eventyret tok slutt.

En ny tid begynte i Pers liv. Han begynte på Kiel-fergen som servitør, giftet seg på nytt i 1976 og slo seg ned i Vestfold igjen. Det gamle huset etter bestefaren i Kjerringvik ble hans base, og han ble stolt pappa til Stine og Simen. De betød alt for ham. At han ble bestefar til tre barnebarn, ble livets store lykke i de senere år. Det gjorde ham godt å vite at hytta på Gol, hvor han trivdes aller best, kunne overtas av neste generasjon.

Vi er mange som vil savne Per. Han var sine venners venn i all sin ferd. Jeg takker for vårt livslange vennskap.