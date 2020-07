Nekrolog: Miriam Hedlund

Miriam Hedlund ble født 17. mai 1997 og døde så altfor brått 1. juli, bare 23 år gammel. Kanskje var det hennes fødselsdag på selveste nasjonaldagen som gjorde henne til den personen mange kjente henne som?

Jeg ble kjent med Miriam gjennom frivillig arbeid på studentpuben ved Oslo Met – Samfunnet Bislet. Hun ble fort et midtpunkt blant de frivillige og bidro med mer enn det som var forventet. For eksempel bidro hun på hytteturene med kjøring av varer og mennesker til og fra uten at dette var forventet fra noen.