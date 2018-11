Nekrolog: Helle Birgit Laier Johnsen

Vår kjære kollega Helle B. Laier Johnsen er gått bort, få uker etter at hun fylte 60 år. Hun har vært en stor og viktig bidragsyter til arbeidsmedisinsk arbeid i mange år. Vi er mange som kjente henne som en varm, omsorgsfull og god kollega og samtalepartner. Særlig brant hun for det forebyggende legearbeidet som arbeidsmedisiner.

Helle kom til Statens arbeidsmiljøinstitutt i 2009 som en erfaren bedriftslege. Hun hadde da forsvart sin doktorgrad om kols blant arbeidstagere i smelteverksindustrien. Med omtanke og omsorg for arbeidstagere på gulvet tok hun et solid grep om viktige kunnskapsmangler om helseeffekter i denne bransjen. Den samme drivkraften viste hun som spesialist i arbeidsmedisin, overlege og postdoktor på et prosjekt om risiko for kols i norske sagbruk. Hun rakk å fullføre innsamlingen av et meget omfattende datamateriale. Det danner grunnlag for sluttføring etter linjene som Helle la for oss i det som vi i nå forstår var en tid fylt av usikkerhet og sviktende helse.

I Legeforeningen, Norsk Arbeidsmedisinsk forening (Namf) og Norsk Forening for Arbeidsmedisin har hun hatt mange verv. Hun var styremedlem i 1999–2005 og 2007–2015 i Namf og styremedlem i Hedmark legeforening. Hennes bidrag har alltid vært solide og synlige. Helle satt i Legeforeningens landsstyre og landsråd fra 2013 til 2015. Slik var hun med på å fremme arbeidsmedisinen internt i Legeforeningen. Hun har representert Namf i Rettshjelpsutvalget helt siden 2011. Helle var klar til å sitte ut sin periode der, men dessverre ble det ikke slik.

Helle har etterlatt seg dype spor. Vi er mange som vil ta med oss livsvisdommen hun har vist og gitt oss del i i våre liv og yrker. Vi takker for den store innsatsen hun har gjort for arbeidsmedisinen. I dag går våre tanker til Sigbjørn, barna og øvrige familie. Vi lyser fred over Helles minne.