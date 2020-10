Nekrolog: Brita Garnes

Av Sissel Bøe, Else-Karin Homme Holstad, Liv Stokstad, Mette Ulland Lund og Hildegunn Wergeland

Nekrolog

Vår gode venninne og kollega Brita Garnes døde 29. september. Hun var født 18. januar 1936. Familie og venner, kolleger og elever ved Kristelig Gymnasium står igjen fylt av takk for hva hun har gitt oss.

Som skattet lærer og litteraturformidler ble hun et engasjert medlem av bokklubben vår i over 30 år. Hun hadde ofte andre og litt overraskende vinklinger på bøkene vi leste. Hun var aldri bastant, men ofte spørrende. Vi er takknemlige for at vi fikk ha siste møte hos henne i den romslige leiligheten på Gaustad, fylt av vakre bilder og god litteratur. Ingen var i tvil om hennes trygge og dype kristne forankring.

Latteren satt løst, og på siste møte lærte hun oss hvordan man kan løse mobbeproblemer i klassen uten moralisering og fordømmelse, men gjennom god litteratur og rollespill. Det er livsmestring.

Hun var glad i natur og i å reise. Vi måtte ofte planlegge møtene våre ut fra når hun var hjemme fra en tur. Vi hadde gleden av å være sammen på Karen Blixen-tur til København, kulturtur til Stockholm, Falkberget-tur til Røros og Wergeland-tur til Eidsvoll.

Hun hadde slitt med helsen en tid, men klaget aldri og var tøff. Det gikk bra å bevege seg med gåstol, og hadde hun ikke vært på Putten seter i sommer, kanskje? Vi trodde ikke dette skulle bli det siste møtet.

30 år er en menneskealder. Likevel: Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen, som Hans Børli skriver.

Kjære Brita, takk for alt du lærte oss.

Vi lyser fred over Brita Garnes’ gode minne.