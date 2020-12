Camilla Wicks har satt varige kunstneriske spor for en hel generasjon norske musikere

Den legendariske fiolinisten og pedagogen Camilla Wicks gikk ut av tiden 25. november i sitt hjem i Florida. Hun ble 92 år gammel.

Camilla viste tidlig et usedvanlig talent og debuterte i New York allerede som 13-åring. Hun ble umiddelbart engasjert av de fremste orkestrene i USA. Etter en eksplosiv internasjonal karriere i etterkrigsårene, og som en av de første kvinnelige solistene i verdens toppsjikt, trappet hun ned sin solistkarriere til fordel for familie og sine fem barn.

Camilla hadde norske aner og følte alltid en sterk tilknytning til Norge. Daværende rektor Robert Levin brakte henne til Norges musikkhøgskole i 1974, hvor hun virket som fiolinprofessor i to år. Camilla var en enestående mentor som øste sjenerøst av sin kunnskap og erfaring. Hun viste en usedvanlig hengivenhet for hver enkelt student og for utviklingen av fagmiljøet.

Camilla var en fremragende ambassadør for norsk musikkliv internasjonalt. Hun fremførte blant annet fiolinkonserten til Klaus Egge med New York Philharmonic i Carnegie Hall. Hennes innspillinger av norske verker er omfattende. Etter at hun flyttet tilbake til USA i 1976, har unge fiolintalenter valfartet til henne for inspirasjon og kunnskap. Med sine jevnlige turneer og mesterklasser i Norge har Camilla satt varige kunstneriske spor for en hel generasjon norske musikere.

Hun ble i 1999 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden.

Camilla Wicks var en kunstner med en usedvanlig og genuin stemme. Hun var et varmt menneske og en enestående venn. Det er svært mange av oss fiolinister og musikere som med ærbødig takknemlighet nå tar farvel med en fiolinist som vil gå inn i historien som en av de alle største.

Camilla Wicks er død, 92 år gammel. Hun fikk internasjonalt ry som solist i en tid da ikke mange kvinnelige fiolinister fikk det. Hun var en inspirerende professor på flere universiteter og musikkonservatorier i USA og Norge.

Hun ble født 9. august 1928 som barn av musikerforeldre. Faren var norsk, og moren hadde norske aner. Camilla maste seg til en fiolin da hun var tre og et halvt år gammel. Med undervisning fra foreldrene og en medfødt musikalitet kunne hun fremføre Vivaldis konsert i a-moll som fireåring. Da hun var ti år gammel, flyttet familien til New York slik at hun kunne studere hos Louis Persinger ved Juilliard School of Music

I slutten av tenårene opptrådte hun med ledende amerikanske orkestre og dirigenter. Hun dro på lange turneer i Europa.

Hennes briljante virtuositet, lyriske prakt og trollbindende spillestil ga henne muligheten til en stor solistkarriere etter andre verdenskrig. Flere skandinaviske komponister tilegnet henne verk.

Like mye en familiemor som den fødte utøver var hun et tydelig eksempel på hvor vanskelig det er å forene de to. Hun pensjonerte seg i sine tidlige trettiår for å vie seg til sine fem barn. Senere gjenopptok hun konsertene. Selv om hun ikke ble like fremtredende, var spillingen hennes glimrende og stadig søkende. Repertoaret var eklektisk, og hun gravde frem skjulte skatter som sonater av Ravel og Germaine Tailleferre.

Søsteren hennes fortalte at Isaac Stern kalte henne «the greatest violinist». Da han ble spurt om han mente den største kvinnelige fiolinisten, svarte han: «No, I mean the greatest.»

Wicks berørte mange. Hennes musikalske forståelse var ekstraordinær. Hun var sjenerøs og helt uten nykker. Hun var sterk, men følsom; privat, men livsglad; sofistikert, men ydmyk.