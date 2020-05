Nekrolog over Asbjørg Skåden

Noen mennesker lyser så sterkt at de kan være med på å endre historien. Asbjørg Hermine Eriksen Skåden var ei av dem. Hun døde 24. april, 73 år gammel.

I et hardt fornorsket markasamisk område var hun en av dem som reiste seg. Asbjørg så samfunnsmekanismene med et sjeldent klarsyn og viet sitt liv til et utrettelig arbeid. Hun sto med rak rygg selv når det stormet som verst. Man kan bøye nakken for mye, men ikke for at man er same, lærte Asbjørg hjemme. Det tok hun med seg, blant annet i styret og kulturutvalget til Iinna ja biras sámiid searvi (Hinnøy og omegn sameforening). Siden åttitallet har hun vært drivkraften bak så mye at det er umulig å nevne alt.