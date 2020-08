Nekrolog: Vigdis Wolden

Av Jorunn Holter, på vegne av Avistegnernes Hus og Venneforeningen Fredrik Stabel & Avistegnernes Hus

Vigdis Wolden, avistegnernes beste venn, døde den 31. juli etter mange års tapper kamp mot kreften. Hun ble 72 år gammel.

Vigdis begynte som kurator og utstillingsansvarlig i Avistegnernes Hus i 2009. Takket være Vigdis har Avistegnernes Hus hatt mange store og minneverdige utstillinger. Med hennes allsidige erfaring og kreative dyktighet ble utstillingene profesjonelt presentert med høy kunstnerisk kvalitet.

Vigdis laget vandreutstillinger av spesielle, aktuelle temaer. En stor og minneverdig utstilling var markeringen av 100-årsjubileet for Fredrik Stabel hele året 2014.

Som en forkjemper for den frie penn tok Vigdis ansvar for dristige utstillinger som presenterte og forsvarte ytringsfriheten. Utstillingen «Je suis Charlie» ble tilbudt politibeskyttelse, men Vigdis takket nei. «Ingen tør å gå inn i et galleri med væpnet politi ved inngangsdøren», var hennes modige kommentar.

Vigdis vil alltid bli husket for sin store og uegennyttige innsats for avistegnerne og Avistegnernes Hus.