Nekrolog: Karl Fredrik Lindblom

Av Christine Lykka, for Advokatfirmaet DLA Piper Norway

Det er en stor sorg for oss at vår tidligere kollega, Karl Fredrik Lindblom, gikk bort 11. august. Karl Fredrik var en særdeles kjær, respektert og avholdt kollega. Han hadde hele sin karriere som advokat i det som i dag er advokatfirmaet DLA Piper Norway DA. Vi er evig takknemlig for alle hans bidrag til å bygge firmaet.

Etter juridikum ved Universitetet i Oslo i 1970 startet Karl Fredrik i Handelsdepartementet. Han var dommerfullmektig på Ringerike til han begynte i Stabell og Heiberg advokatfirma. Karl Fredrik var senere sentral i å etablere Lindh Stabell Horten i 2000. Karl Fredrik var en spesielt dedikert advokat. Han jobbet og engasjerte seg langt utover det vanlige og var hos oss til han var 70 år. Etter det fortsatte han med kurs- og foredragsvirksomhet.

Karl Fredrik var 100 % rettskaffen, «sto i det» i vanskelige saker og var ekstremt god på å løse saker til klienters tilfredsstillelse. Karl Fredrik fikk ting gjort. Han var særlig spesialisert mot industri, handel og motorvogn/bil. På disse fagområdene var han høyt respektert blant store norske og internasjonale klienter.

Som en engasjert og dyktig kurs- og foredragsholder var Karl Fredrik en viktig mentor og læremester for mange gjennom et langt yrkesaktivt liv. Få kunne formidle kunnskap bedre eller dele erfaring med mere fynd og klem enn ham. Karl Fredrik hadde også en helt unik humor og innlevelse i sin formidling.

Vi har utrolig mange gode minner om Karl Fredrik. Hans grundighet, dyktighet og – alltid – humoristiske sans vil vi aldri glemme. Vi er evig takknemlige. Våre tanker går nå til Karl Fredriks aller nærmeste og kjære: hans kone, barn og barnebarn.