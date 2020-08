Nekrolog: Frank-Thore Nilsen

Av Berit Anna Hoff

Nekrolog

Nå nettopp

Frank-Thore Nilsen ble født 27. august 1940 og ble funnet død i sitt hjem 13. august etter år med alvorlig sykdom. Allerede tidlig på 60-tallet startet Frank-Thore Oslos første filmseminarer. Mange av dem som senere gjorde seg bemerket i filmbransjen møttes der. Senere ble han leder i Studentersamfundets filmutvalg og var med i redaksjonen i filmtidsskriftet Fant. Han var også vitenskapelig assistent for professor Arne Næss.

I 1969 ga Frank-Thore ut Poesi&Revolte. Tidsskriftet vakte stor oppsikt og var preget av den motkulturen og politiske radikaliseringen som preget slutten av 60-tallet. Senere samarbeidet han den danske reiselivskongen Simon Spies om et tidsskriftprosjekt. I 1977 utkom hans antologi Parapsykologiens revolusjon av vårt verdensbilde på Aschehoug.

Han ble stadig mer opptatt av opptatt av billedkunst og dro til Risør med prosjektet Risør – kunstbyen ved Skagerrak. Selv hadde en stor samling av Kåre Espolin Johnsons grafikk.

Frank-Thore var intelligent, idérik og humoristisk og gjorde stort inntrykk på dem han var i berøring med. Selv kjente jeg ham i godt over femti år. Jeg må bare konstatere at et av de aller mest egenartede mennesker jeg har møtt ikke lenger lever. Med ham er også en viktig representant for 60-tallets motkultur gått bort, men han lever videre i oss som kjente ham. For å si med et sitat av den jødiske filosofen Martin Buber, et sitat som Frank-Thore stadig kom tilbake til: «Ethvert virkelig liv er møte».

Frank Thore etterlot seg en sønn, Tord Ilja. Mine tanker går til ham.