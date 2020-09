Nekrolog: Agnar Julin Kvernmo

Av Eirik Myrhaug

7 minutter siden

Etter 84 år gikk Agnar bort 8. august etter en tids sykdom. Han var aktiv helt inn i den siste tiden. Han møtte som varamann i Gratangen kommunestyre så sent som i juni.

Han vokste opp på et småbruk i bygda Kvernmo. Som barn måtte han flykte unna tyskerne med familien. Det fortelles at norske styrker ble imponert over fireåringen som gikk på ski over fjellet til Bones i Bardu. Senere ble han kretsmester i langrenn, både som junior og senior.

Agnar utdannet seg først til tømrer, men maskinfører ble hans yrke. Han jobbet i Selmer (nå Skanska) og i Statens vegvesen. Han avsluttet sin karriere som hovedtillitsmann i Veivesenet i Sør-Troms.

Han var troppssjef i Heimevernet under den store Nato-øvelsen i 1986. Agnar advarte øvelsesledelsen om at de ikke måtte sende soldater inn i Vassdalen. Som jeger og fisker var han kjent med naturen og værforholdene i området. Han kritiserte ledelsen offentlig etter ulykken, der 16 soldater mistet livet. Denne kritikken kostet ham stillingen som troppssjef. Han snakket alltid de svakes sak i samfunnet, og han fikk mange blomster og hilsninger fra de pårørende.

Agnar ble aktiv politiker for Arbeiderpartiet på 1960-tallet. I kommunestyret foreslo han å opprette en informasjonssentral da telegrafstasjonen ble nedlagt, det ble til Gratangens interkommunale vaktsentral. Som pensjonist arbeidet han med skogsdrift og fikk bygget flere skogsveier innover i marka. Agnar brukte naturen aktivt. Han startet med elgjakt i Stormyra/Lavangen allerede i 1967.

Han var en god forteller. Med humor og glimt i øyet fortalte han mange slags historier. Han sang i det samiske koret Várdobáiki. Han var stolt av sine røtter og arbeidet for at den samiske kulturen i området skulle styrkes.

Mine tanker går til Solveig og barna Kurt Jan, Stig, Siv Elin og Lennarth, barnebarn og oldebarn.