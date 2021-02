Han feide over gulvet med sine lakksko. Ole var en livsnyter.

Vi minnes ham som en av de flotteste og blideste på hele Stabekk.

Ole Åge Haaverstad døde 15. februar i år. Foto: Privat

Nekrolog

Av Jan Erik Holst

Det er uvirkelig at «chevalieren» fra Stabekk er borte. Med sitt åpne sinn og optimistiske holdning ble han et midtpunkt i gymnastiden og senere russefeiringen på Stabekk i 1968. Jeg husker ham allerede fra Svaes danseskole, hvor han feide over gulvet med sine lakksko.