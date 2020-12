Svein Skeid

Nekrolog

Svein Skeid døde brått søndag 13. desember. Han ble 70 år gammel. En sentral person i norsk homo- og fetisjhistorie har gått bort, og vi har mistet en foregangsmann i arbeidet mot hiv/aids.

Svein var utdannet fysioterapeut med videreutdanning i psykiatri, en kunnskap han tok med seg i undervisning om minoritetshelse og seksualitetsmangfold. Hans store livsprosjekt var å jobbe mot sykeliggjøring av seksualitet, mot skam og stigma og for en positiv holdning til menneskelig mangfold.

Da Svein kom ut, ble han raskt konfrontert med det doble stigmaet som lærmann og homo, men hans varme smil og lune humor kunne virke avvæpnende på de fleste. På et venstreorientert møte om fetisjisme som «motefenomen eller seksuell undertrykkelse» demonstrerte han hvordan sosialister kunne praktisere SM med eget lærbelte og klyper fra nærmeste jernvarehandel uten å være «slaver av kapitalen». I 1991 sto han og kjæresten Tore frem på forsiden av VG som «lærhomser og småbrukere».

Da hivepidemien kom til Norge på 1980-tallet, var Svein primus motor i det forebyggende arbeidet i BDSM- og fetisjmiljøene. Han laget medlemsblad, oversatte internasjonale brosjyrer, hang opp plakater og skrev kronikker og gikk med bannere i Pride-toget.

Svein spilte en ledende rolle i menneskerettighetsarbeidet mot de psykiatriske fetisjdiagnosene (sadomasochisme, transvestittisme og fetisjisme). Aktivistene vant da Helsedirektoratet omsider fjernet diagnosene i 2010, og åtte år senere ble de strøket fra den internasjonale diagnosemanualen ICD.

Arbeidet Svein Skeid utførte i det skeive miljøet, vil ikke bli glemt. Han har betydd så mye for så mange. Svein var snill, stolt og stødig. Han var en stjerne. Han viste oss at mennesker er forskjellige og at vi skal elske hverandre for nettopp dét. Hvil i fred.