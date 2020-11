Anne-Tine Sonberg Nordstrøm

Av Kristin Aamodt Kilde, på vegne av sykepleiervenninnene

Nekrolog

Nå nettopp

Den vakreste og den yngste av oss, hun som var vårt ungdomsalibi, døde på Hospice Stabekk 3. november.

Vi tullet med det, at hun skulle passe på oss «gamle». Vi skulle ha et tun, og der skulle vi ta vare på hverandre. Men Tine ble bare 53 år gammel.

Seminaret «Sykepleier, hvem er du?» ved akuttmottaket på Bærum sykehus var starten på et 28 års langt og varmt vennskap. Siden den gang har vi valgt hverandre igjen og igjen. Forskjellige som vi var og likevel så nær. Fordi takhøyden og toleransen var så stor.

Claus, Tines kjære ektemann, skrev i Budstikka: «Når bølge to av koronapandemien nå skyller over landet, får helsearbeiderne i første linje velfortjent anerkjennelse, men når alles oppmerksomhet er fokusert mot én del av helsevesenet, er det viktig å rette lys også mot englene i skyggen av pandemien. I skyggen av pandemien holdes hjulene i gang i det stille for å ta seg av skadde og syke av alle kategorier.»

Han skriver om sitt møte med disse «englene i skyggen». Det er som om han skriver om henne, vakreste Tine. Profesjonell, vennlig, nær, trygg, omsorgsfull og varm. Camille, Cornelia, Cathinka og Claus var de viktigste i hennes liv. De opplevde nettopp dette. Hun var så god til å prioritere, hun holdt hjulene i gang. Og hun gjorde det med hjertet sitt. Familien kom alltid først.

Så heldige vi var, som fikk være en del av hennes liv. Sorgen er stor, og vi savner Tine så inderlig, men hun er med oss i hjertene våre. Hvil i fred, kjæreste Tine.

Av Siv Børge-Ask og Kristin Siewers og venninnene

Vår kjære venninne Tine døde 3. november, bare 53 år gammel.

Tine ble født 9. januar 1967. Hun vokste opp på Haslum med Unni, Per og bror Espen og var et elsket barn. I barndomshjemmet var det hjertevarme, tente lys og døren var åpen for alle. Tines skolegang var på Haslum, Bekkestua og videregående på Nadderud. Hun var stor stjerne i russerevyen i 1986 på ABC-teateret.

Etter videregående ville hun lære fransk og dro et år til Montpellier. Sin faglige utdannelse tok hun på sykepleierhøyskolen i Kristiansand. Hun var en kjær kollega, først OUS Radiumhospitalet, deretter på Bærum sykehus og hos Aviva Helse. Tine var den perfekte sykepleier. Pasientene som fikk oppleve hennes omsorg og pleie, var heldige.

Kreativitet og skapertrang brakte henne til DKT Kunstfagskole i Bærum, hennes vakre malerier ble utstilt.

Tines liv var fylt av nærhet, forståelse, omsorg og empati overfor andre mennesker. Hun hadde det vakreste smil, en helt utsøkt estetisk sans og vakkert vesen. Hun var et spesielt menneske som det var så lett å like, hun sjarmerte alle rundt seg og kunne fylle et helt rom. Tine var helt enestående til å tenke på andre.

Tine satte seg selv tilbake for sine aller kjæreste Claus, Camille, Cornelia, Cathinka og Pus. Familien var det aller viktigste i Tines liv, og hele familien elsket Tine. Tine skapte den fineste kjernefamilie. Hver av jentene er så lik henne, ikke bare av utseende, men også av vesen.

Vi ble venner i 17-årsalderen og har holdt sammen siden. Hun kunne ha det så gøy, hun lo så godt og var en livsglad herlig jente! Vi vil alltid huske Tine, aldri slutte å prate om henne, hun vil alltid leve med oss.

Takk for mer enn 35 års vennskap, vi er så takknemlige for at vi fikk være nettopp dine gode venninner.